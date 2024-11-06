'Chaves' na grade diária do SBT 2024: veja horário e quando começa

Seriado Chaves está de volta ao SBT Crédito: Divulgação/Televisa

O programa Chaves, que deixou de ser exibido pelo SBT em 2020, retornará à programação diária da emissora a partir de segunda-feira, 18 de novembro.

Após um curto retorno no Dia das Crianças, em 12 de outubro, e no Dia dos Finados, a série volta a fazer parte da grade diária, sendo realocada para o horário das 18h30, antes de A Caverna Encantada.

Por causa de problemas contratuais, a série deixou de ser exibida por decisão da Televisa. Houve um desacordo entre a empresa e o Grupo Chespirito, que possui os direitos de exibição da obra e é atualmente liderada pelos herdeiros de Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin que morreu em 2014. Ambos entraram em acordo no mês de setembro.

Com a chegada do seriado mexicano, A Caverna Encantada mudou de horário - foi antecipada de 20h45 para 19h45, cedendo seu horário para o jornal SBT Brasil. Logo após, entra o Programa do Ratinho, às 21h45 (anteriormente exibido às 22h15).

Confira a grade do SBT que entrará em vigor a partir de 18 de novembro