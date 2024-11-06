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Televisão

'Chaves' na grade diária do SBT 2024: veja horário e quando começa

Programa, que deixou de ser exibido pelo SBT em 2020, retornará à programação diária da emissora a partir de 18 de novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:25

Seriado está de volta ao SBT
Seriado Chaves está de volta ao SBT Crédito: Divulgação/Televisa
O programa Chaves, que deixou de ser exibido pelo SBT em 2020, retornará à programação diária da emissora a partir de segunda-feira, 18 de novembro.
Após um curto retorno no Dia das Crianças, em 12 de outubro, e no Dia dos Finados, a série volta a fazer parte da grade diária, sendo realocada para o horário das 18h30, antes de A Caverna Encantada.
Por causa de problemas contratuais, a série deixou de ser exibida por decisão da Televisa. Houve um desacordo entre a empresa e o Grupo Chespirito, que possui os direitos de exibição da obra e é atualmente liderada pelos herdeiros de Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin que morreu em 2014. Ambos entraram em acordo no mês de setembro.
Com a chegada do seriado mexicano, A Caverna Encantada mudou de horário - foi antecipada de 20h45 para 19h45, cedendo seu horário para o jornal SBT Brasil. Logo após, entra o Programa do Ratinho, às 21h45 (anteriormente exibido às 22h15).
Confira a grade do SBT que entrará em vigor a partir de 18 de novembro
  • Primeiro Impacto (6h)
  • Chega Mais (9h30)
  • Carinha de Anjo (13h30)
  • Quando me Apaixono (14h30)
  • Fofocalizando (15h30)
  • Meu Caminho é Te Amar (16h30)
  • Tá na Hora (17h15)
  • Chaves (18h30)
  • A Caverna Encantada (19h45)
  • SBT Brasil (20h45)
  • Programa do Ratinho (21h45)
  • Linha de Shows (22h45)
  • The Noite (0h)
  • Operação Mesquita (1h)
  • SBT Podnight (1h30)

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