'Chaves' na grade diária do SBT 2024: veja horário e quando começa

O programa Chaves, que deixou de ser exibido pelo SBT em 2020, retornará à programação diária da emissora a partir de segunda-feira, 18 de novembro.
Após um curto retorno no Dia das Crianças, em 12 de outubro, e no Dia dos Finados, a série volta a fazer parte da grade diária, sendo realocada para o horário das 18h30, antes de A Caverna Encantada.
Por causa de problemas contratuais, a série deixou de ser exibida por decisão da Televisa. Houve um desacordo entre a empresa e o Grupo Chespirito, que possui os direitos de exibição da obra e é atualmente liderada pelos herdeiros de Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin que morreu em 2014. Ambos entraram em acordo no mês de setembro.
Com a chegada do seriado mexicano, A Caverna Encantada mudou de horário - foi antecipada de 20h45 para 19h45, cedendo seu horário para o jornal SBT Brasil. Logo após, entra o Programa do Ratinho, às 21h45 (anteriormente exibido às 22h15).
Confira a grade do SBT que entrará em vigor a partir de 18 de novembro
- Primeiro Impacto (6h)
- Chega Mais (9h30)
- Carinha de Anjo (13h30)
- Quando me Apaixono (14h30)
- Fofocalizando (15h30)
- Meu Caminho é Te Amar (16h30)
- Tá na Hora (17h15)
- Chaves (18h30)
- A Caverna Encantada (19h45)
- SBT Brasil (20h45)
- Programa do Ratinho (21h45)
- Linha de Shows (22h45)
- The Noite (0h)
- Operação Mesquita (1h)
- SBT Podnight (1h30)