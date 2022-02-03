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Channing Tatum cogitou abandonar carreira após divórcio com Jenna Dewan

Ator e dançarina tiveram relação de nove anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:22

Os atores Channing Tatum e Jenna Dewan no Oscar em 2014
Os atores Channing Tatum e Jenna Dewan no Oscar em 2014 Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Channing Tatum, 41, disse que cogitou até mesmo parar sua carreira como ator depois do divórcio com a atriz e dançarina Jenna Dewan, 41, em 2018. Em entrevista à Variety, disse que muitas vezes se perguntou se o caminho que seguia era o correto.
"Eu quero continuar atuando? Eu vou passar a dirigir? Eu quero seguir nessa indústria? Eu tive sorte. Eu ganhei na loteria. Fiz um pouco de dinheiro, então podia me afastar e descobrir o que é a vida. Eu me afastei. Eu queria respirar", confidenciou.
O casal ficou noivo em 2008 em Maui, no Havaí e se casou um ano depois, na Califórnia (EUA). Em dezembro de 2012, eles anunciaram a gravidez de sua primeira filha, Everly, 8. Atualmente, Tatum namora a atriz Zoë Kravitz.
Em comunicado publicado nas redes sociais, os atores que se conheceram nas filmagens de "Ela Dança, Eu Danço", em 2005, falaram sobre o rompimento.
"Primeiramente, parece estranho que a gente tenha que compartilhar essas coisas com todo mundo, mas faz parte da vida que escolhemos levar", disse o casal na nota publicada no Instagram de Channing. Os atores reforçaram que preferiram se pronunciar para evitar notícias falsas.
"Nós amigavelmente escolhemos nos separar como casal. Não existem segredos nem motivos indecentes no cerne da nossa decisão --só dois melhores amigos que chegaram a conclusão de que está na hora de dar um tempo e ajudar um ao outro a viver a vida mais feliz e realizada possível."
Na ocasião do divórcio, segundo o site americano People, eles já estariam morando separados há alguns meses e só anunciaram a separação depois da pressão dos fãs. Embora o relacionamento não estivesse bem, Channing e Jenna compareceram juntos ao Kid's Choice Awards, no final de março daquele ano.

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