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Música

Causa da morte de Sinéad O'Connor é revelada

A cantora morreu em julho de 2023, aos 56 anos, em Londres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 14:21

A cantora Sinéad O'Connor morreu de causas naturais. A informação é do The New York Post.
A artista morreu em julho, aos 56 anos, em Londres. "O legista, portanto, encerrou o trabalho na [investigação de] sua morte", informou um representante do Tribunal de Justiça de Southwark, em Londres, ao TMZ.
Na época, as autoridades policiais do Reino Unido informaram que a "morte não estava sendo tratada como suspeita".
Sinead O'Connor em show no Masstival music festival, em 2007no Istambul
Sinead O'Connor em show no Masstival music festival, em 2007no Istambul Crédito: Reuters/Folhapress
Amigos contaram como foram "pegos de surpresa" pela morte repentina em casa. Sinead tinha exibido com entusiasmo seu novo apartamento em uma mensagem de vídeo para os fãs no início de julho e planejava o lançamento de seu novo álbum e uma turnê em 2024.

PLANO DE AÇÃO PARA OS FILHOS

Em caso de morte súbita, Sinéad O'Connor deixou um "plano de ação" para os filhos.
À revista People, em 2021, a famosa instruiu como os filhos deveriam agir caso morresse de forma repentina.
A cantora tinha o interesse de proteger sua música, seus bens e sua herança - evitando que outros se apossassem e prejudicassem seus filhos.

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