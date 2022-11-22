Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cauã Reymond grava vídeo após terremoto na Indonésia e lamenta mortes

Ator disse que está com dificuldade de acessar internet, mas ressaltou que está em segurança
Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 13:05

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb a caminho da ilhas de Mentawai, na Indonésia Crédito: @cauareymond/Instagram
Cauã Reymond fez um breve vídeo no perfil que mantém no Instagram para dizer que estava bem e em segurança após um terremoto de 5,6 que atingiu a capital, Jacarta, na Indonésia, matando centenas de pessoas, nesta segunda-feira, 21. O ator, que está acompanhado da sua namorada, Mariana Goldfarb, lamentou as mortes e disse que está com dificuldade de acesso a internet
"Soube agora que houve um terremoto em Jacarta. Matou dezenas de pessoas, infelizmente, muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada", disse Cauã, que está nas ilhas de Mentawai.
"A gente ainda está sem sinal onde a gente está ficando. Então a gente pega o barco e vem num outro lugar pra poder falar com as pessoas no Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho. Espero que esteja tudo bem por aí. E torcer pra essa tempestade passar e a gente poder voltar a ter internet", completou o ator.

VÍTIMAS

O diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas do governo indonésio, Henri Alfiandi, afirmou que a maioria das vítimas eram crianças que estavam na escola no momento do tremor, que ocorreu às 13h no horário local. Alfiandi afirmou ainda que o estado das estradas e de edifícios dificulta muito os trabalhos de buscas - e até a manhã desta terça-feira, 22, já eram 252 mortes confirmadas pela agência.

Veja Também

Cauã Reymond chama a polícia em festa com ex-BBB Bárbara Heck

"Ser boi pra tu é suave", diz homem para Cauã Reymond em vídeo nas redes

Alinne Moraes ri de fofocas sobre ela e Cauã em novela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cauã Reymond Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados