Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Casamento de Kourtney Kardashian se torna propaganda de grife milionária

Membros da família foram fotografados com roupas da Dolce & Gabbana
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 08:09

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker Crédito: Reuters/Folhapress
O luxuoso casamento da socialite Kourtney Kardashian , 43, e do músico Travis Barke, 46, em um castelo medieval na vila costeira de Portofino, na Itália, se tornou um anúncio ambulante da casa de moda de luxo Dolce & Gabbana, no último fim de semana.
Membros do clã Kardashian-Jenner foram repetidamente fotografados em roupas caras da Dolce & Gabbana e com várias mudanças de roupas. Com isso, a festa acabou virando uma campanha publicitária gratuita -já que a família da noiva possui centenas de milhões de seguidores.
Dados apurados pelo The New York Times com a Launchmetrics -que coleta dados sobre o desempenho da marca- mostram que o fim de semana do casamento já rendeu "US$ 25,4 milhões [cerca de R$ 22 milhões] em valor de impacto de mídia" para a Dolce Gabbana, graças em grande parte às postagens do Instagram dos integrantes da família.
Nos últimos anos, a marca esteve envolvida em escândalos. Na Itália, os sócios da marca foram processados por sonegação de impostos e e a marca teve um desfile que faria em Xangai, na China, cancelado após ser acusada de racismo.
Stefano Gabbana, co-fundador e estilista da casa de moda, teria se referido ao país como uma "máfia ignorante malcheirosa" em conversas privadas. O mesmo estilista já rotulou o clã Kardashian-Jenner como "as pessoas mais baratas do mundo" em um comentário sobre um vídeo publicado no Instagram.
Nas redes sociais, internautas criticaram Kourtney Kardashian e falaram que o casamento dela foi patrocinada pela marca. Mas um porta-voz dos fundadores da Dolce Gabbana negou ao Daily Mail ter feito patrocínio exclusivo com a família. Ele disse que estavam apenas "hospedando este evento feliz" no complexo à beira-mar pertencente aos estilistas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados