Casa de Vini Jr. pega fogo após falha elétrica em sauna na Espanha

Incêndio causou grande nuvem de fumaça, mas foi controlado rapidamente por equipes de resgate

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:27

A casa do jogador Vinicius Junior, localizada em La Moraleja -bairro de luxo na região de Alcobendas, em Madri-, foi atingida por um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (9). O fogo começou após uma falha elétrica na sauna do porão e provocou uma intensa nuvem de fumaça que se espalhou por dois andares da residência.

As chamas se iniciaram por volta do meio-dia, horário local, e rapidamente se alastraram pela sauna, que ficou completamente destruída. Duas equipes de bombeiros foram acionadas e conseguiram conter o incêndio antes que atingisse outras partes da casa.

Segundo o canal "Telemadrid", após a contenção das chamas, os profissionais também realizaram o trabalho de ventilação para dissipar a fumaça acumulada.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No momento do incidente, Vinicius Junior não estava em casa. O atacante de 25 anos cumpre compromissos com a seleção brasileira em Seul, onde o Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado (10), às 8h (horário de Brasília), em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

As autoridades locais ainda investigam o caso, mas a principal hipótese segue sendo um curto-circuito no sistema elétrico do cômodo.

Vinicius, que vive em Madri desde os 18 anos, comprou a mansão há cerca de três anos. A propriedade é avaliada em milhões de euros e conta com piscina, academia particular, amplo jardim e espaços de lazer -entre eles, a sauna onde o incidente teve início.

