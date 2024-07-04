Carro de Wanessa Camargo pega fogo a caminho de gravação no SBT: 'Que desespero'

Wanessa Camargo brincou com o visual de Dona Florinda Crédito: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo, 41, levou um susto e tanto na tarde desta quarta-feira (3): o carro que a levava para uma gravação no SBT pegou fogo no meio de uma autoestrada. A cantora não sofreu ferimentos mas ficou assustada com episódio. "Quando a gente começou a sentir cheiro de queimado, eu pedi para parar o carro. Que desespero", explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo.

A cantora contou que nem pensou duas vezes na hora de descer correndo do automóvel e brincou com seu visual: "Olha a situação: eu de Dona Florinda no meio da estrada. O carro pegando fogo e eu gritei: 'para, para'. É muito perigoso e eu fiquei assustada".

Wanessa ainda refletiu que a situação poderia ter sido pior. "Deus é tão bom que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para a gente parar. Dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como eu ia parar ali? No meio da autoestrada, sem acesso a nenhum lugar para parar o carro".