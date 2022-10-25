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Carmo Dalla Vecchia diz que amigo o ajudou a assumir a sexualidade

"Foi a pessoa que talvez tenha me dado um ponto final para eu me manifestar", ressaltou o ator durante entrevista com Bial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 17:12

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) em
Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) em "Cara e Coragem" Crédito: Fabio Rocha/Globo
No "Conversa com Bial", Carmo Dalla Vecchia contou que um amigo foi essencial para falar abertamente sobre sua sexualidade. Segundo ele, o colega de infância, Antonio, fez um comentário homofóbico, e isso fez com que o ator quisesse se assumir gay.
"Meu melhor amigo de infância talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha me ajudado a querer falar que eu era gay. Foi a pessoa que talvez tenha me dado um ponto final para eu me manifestar", ressaltou.
Apesar de serem muito amigos, o artista confessou que a relação esfriou após o comentário homofóbico. Sentindo-se culpado do erro, um ano depois, Antonio o procurou.
"Ele me ligou para pedir desculpas. Ele disse: 'queria que você me perdoasse, queria que você soubesse que, se eu pudesse nascer de novo, gostaria de ser seu melhor amigo outra vez'", contou na entrevista.
Com a morte do amigo durante a pandemia, Carmo Dalla Vecchia destacou que sentiu ainda mais vontade de expressar quem era. Para ele, Antonio foi quem realmente o incentivou a tratar sobre sua sexualidade.

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