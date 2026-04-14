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Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por filmar amigos alimentando gaivota

O influenciador e humorista Carlinhos Maia está sendo multado em R$ 1 milhão pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:51

Carlinhos Maia demonstrou indignação com a multa
Carlinhos Maia demonstrou indignação com a multa Crédito: Reprodução Instagram @carlinhos
O influenciador e humorista Carlinhos Maia está sendo multado em R$ 1 milhão pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) por uma suposta infração ambiental em Fernando de Noronha, em 2025.
Segundo o órgão, ele explorou imagens de gaivotas em situação de abuso, sendo alimentadas com camarão, por pessoas que com ele estavam num passeio de barco. Alimentar animais silvestres é proibido.
Em nota, o instituto afirma que as pessoas que deram comida às aves já foram notificadas, e que Carlinhos, por ter filmado e divulgado a prática em suas redes, também será multado em R$ 1 milhão.
O valor foi calculado, de acordo com o comunicado, com base na gravidade da infração e na ampla disseminação das imagens, o que pode provocar reações semelhantes e encorajar que mais gente faça o mesmo. Carlinhos Maia é seguido por 35 milhões de fãs.
Em suas redes sociais, Carlinhos Maia considerou "absurda, arbitrária e desproporcional" a multa contra ele. O influenciador diz que não alimentou, mas relata que registrou outras pessoas dando camarão para uma das aves silvestres.
Segundo ele, o ICMBio teria cobrado dessas pessoas o valor de R$ 5.000. "Eu não alimentei, ok? Aceito a multa, não tem problema, mas a multa justa, como foi feita para as pessoas que alimentaram a gaivota. Estão me pedindo R$ 1 milhão porque eu fiz um Stories", comentou.
Eu doaria esse dinheiro para ajudar em coisas que a ilha precisa. Mas R$ 1 milhão para dizer que eu estou explorando a imagem de uma gaivota, meu amigo, que absurdo
Carlinhos Maia - Influenciador
O influenciador também criticou o local e indicou que a ilha precisa de muitas melhorias, pois teria muito descaso. "A gente processou de volta, porque isso é abuso de poder. Eu apelo para a Justiça brasileira, porque se isso vier a acontecer de fato, vai ser um dos maiores absurdos judiciários que eu vou presenciar na minha vida."

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