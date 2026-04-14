Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por filmar amigos alimentando gaivota

Carlinhos Maia demonstrou indignação com a multa Crédito: Reprodução Instagram @carlinhos

O influenciador e humorista Carlinhos Maia está sendo multado em R$ 1 milhão pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) por uma suposta infração ambiental em Fernando de Noronha, em 2025.

Segundo o órgão, ele explorou imagens de gaivotas em situação de abuso, sendo alimentadas com camarão, por pessoas que com ele estavam num passeio de barco. Alimentar animais silvestres é proibido.

Em nota, o instituto afirma que as pessoas que deram comida às aves já foram notificadas, e que Carlinhos, por ter filmado e divulgado a prática em suas redes, também será multado em R$ 1 milhão.

O valor foi calculado, de acordo com o comunicado, com base na gravidade da infração e na ampla disseminação das imagens, o que pode provocar reações semelhantes e encorajar que mais gente faça o mesmo. Carlinhos Maia é seguido por 35 milhões de fãs.

Em suas redes sociais, Carlinhos Maia considerou "absurda, arbitrária e desproporcional" a multa contra ele. O influenciador diz que não alimentou, mas relata que registrou outras pessoas dando camarão para uma das aves silvestres.

Segundo ele, o ICMBio teria cobrado dessas pessoas o valor de R$ 5.000. "Eu não alimentei, ok? Aceito a multa, não tem problema, mas a multa justa, como foi feita para as pessoas que alimentaram a gaivota. Estão me pedindo R$ 1 milhão porque eu fiz um Stories", comentou.

Eu doaria esse dinheiro para ajudar em coisas que a ilha precisa. Mas R$ 1 milhão para dizer que eu estou explorando a imagem de uma gaivota, meu amigo, que absurdo Carlinhos Maia - Influenciador