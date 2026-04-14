Jorginho encerra polêmica com Chappell Roan: 'Um mal-entendido'

Jorginho encerra polêmica com Chappell Roan Crédito: Reprodução Redes Sociais

Jorginho Frello, jogador do Flamengo, encerrou a polêmica com Chappell Roan nesta segunda-feira, 13. Em uma nova publicação nos Stories do Instagram, o atleta explicou que a situação envolvendo sua enteada ocorrida no fim de semana do Lollapalooza foi resolvida. Ele disse que houve "um mal-entendido" em relação à atitude do segurança e que considera o assunto encerrado.

"Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger a minha família, e foi exatamente isso que fiz", escreveu. "Quero deixar claro também que a situação ocorreu conforme foi descrita originalmente. Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento."

Segundo Jorginho, ele e sua família receberam novas informações desde o ocorrido, e Chappell entrou em contato com sua esposa, Catherine. "Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha", afirmou.

Segundo o meio-campista, embora ainda não se saiba o motivo que fez o segurança abordar a criança, "ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell". Leia o texto na íntegra abaixo.

O que aconteceu?

A cantora Chappell Roan virou assunto nas redes sociais após a repercussão de abordagem considerada ríspida feita por um segurança particular contra a enteada do jogador Jorginho, do Flamengo. A situação ocorreu em um hotel de luxo de São Paulo em que a cantora estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza 2025.

Jorginho relatou que sua esposa, Catherine Harding, e a enteada de 11 anos, Ava Law, filha do ator Jude Law, estavam hospedadas no hotel quando a criança reconheceu a cantora. Segundo o jogador, a menina apenas sorriu à distância, mas foi abordada de forma "agressiva e desproporcional" por um segurança, que a acusou de assédio e desrespeito, levando-a às lágrimas.

O segurança em questão, Pascal Duvier, negou ter agido a mando de Roan. Já a cantora disse que "sequer viu a mãe e a criança", afirmou que não foi incomodada por ninguém durante a estadia e que o segurança envolvido na confusão não era de sua equipe. Ela também lamentou toda a situação.

"Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso", ressaltou.

"Quero atualizar vocês sobre o que aconteceu no fim de semana do Lolla. Nas últimas semanas, muita coisa foi dita, e agora que novas informações vieram à tona, senti que era importante esclarecer tudo.

Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger a minha família, e foi exatamente isso que fiz.

Quero deixar claro também que a situação ocorreu conforme foi descrita originalmente. Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento.

Desde então, tomei ciência de novas informações que mudaram meu entendimento sobre partes do ocorrido. A Chappell Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Catherine, e nossas equipes também conversaram diretamente.

Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha.

O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditamos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell.

Foi, em última análise, um mal-entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação causou na Chappell Roan, na Catherine, na Ada e na nossa família.

O que eu sempre vou defender é a minha família. Mas também sei reconhecer quando as coisas não eram exatamente como pareceram no primeiro momento.

Obrigado pela solidariedade que recebemos nesse momento sensível. Quero, no entanto, deixar uma coisa bem clara: não compactuo com discurso de ódio nem com ataques online, de nenhum lado. Respeito, empatia e humildade são valores que carrego e que ensino para a minha família todos os dias.