'Seu jogo é sujo, dispara' Jordana para Ana Paula no BBB 26

As sisters Ana Paula Renault e Jordana Morais movimentaram a casa do BBB 26 (Globo) no começo da madrugada protagonizando um bate-boca poucas horas depois do Sincerão da noite de segunda-feira (13).
Durante a dinâmica, Ana Paula afirmou que a advogada tenta manipular os acontecimentos dentro da casa. Jordana devolveu o ataque e disse ter a mesma impressão da sister.
Em sua vez de falar, ela pontuou que a jornalista cria enredos e situações e tentou formar uma rivalidade entre duas mulheres. A mineira interrompeu a rival e disse que ela estava banalizando o feminismo.
Mais tarde, Jordana estava sozinha no quarto do líder tecendo críticas direcionadas à Ana Paula. "Eu atrapalho seu jogo, né Ana Paula? Eu incomodo seu jogo. Já entendi como que você joga e eu escancaro isso e você fica nervosa", afirmou.
A advogada saiu do cômodo e se escondeu no corredor do segundo andar para ouvir a conversa da jornalista com Juliano Floss e foi confrontar a adversária, afirmando que ela não entendeu o que Jordana disse.
Ana Paula se retirou da cozinha, foi seguida pela brasiliense e a alfinetou, sugerindo que ela fosse falar sozinha no quarto do líder. Jordana pontuou que a rival não queria conversar por não ter argumentos e seguiu criticando o jogo da mineira.
"O seu jogo é sujo. O que eu falo que eu não gosto no seu jogo, quando eu falo que eu não gosto no seu jogo é porque você cria coisas. Você pega histórias, você coloca um contra o outro pra tentar fazer a pessoa se enforcar", disparou.
Ana Paula ouviu a sister a criticar e afirmou que não iria discutir com ela, apenas concordar com tudo o que a adversária estava falando. "Mais uma vez a senhora diretora está certa", ironizou.