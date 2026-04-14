Jordana e Gabriela discutem no quarto do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

O último Sincerão da temporada do BBB 26 (Globo) foi simples, mas rendeu discussões entre os brothers. Na noite de segunda-feira (13), as aliadas Gabriela Saporito e Jordana Morais discutiram no quarto do líder enquanto analisavam a atuação dos participantes na dinâmica.

A advogada comentou que não gostou de ver a aliada parabenizando Milena no meio do Sincerão. A paulistana retrucou, afirmando que foi honesta e que o público já tem uma pessoa favorita para ganhar o prêmio e uma fala diferente dela não mudará o jogo.

"Se for assim, vamos pegar todo mundo aqui e dormir. Pra que existe jogo e dinâmica ainda? Se você pensa assim, todo mundo pode pegar suas coisinhas e esperar a final", rebateu Jordana.