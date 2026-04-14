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Briga entre aliadas

Jordana e Gabriela discutem no quarto do líder do BBB 26

Sisters discordam sobre o jogo no Quarto do Líder, na noite desta segunda-feira (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 10:27

'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo
Jordana e Gabriela discutem no quarto do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo
O último Sincerão da temporada do BBB 26 (Globo) foi simples, mas rendeu discussões entre os brothers. Na noite de segunda-feira (13), as aliadas Gabriela Saporito e Jordana Morais discutiram no quarto do líder enquanto analisavam a atuação dos participantes na dinâmica.
A advogada comentou que não gostou de ver a aliada parabenizando Milena no meio do Sincerão. A paulistana retrucou, afirmando que foi honesta e que o público já tem uma pessoa favorita para ganhar o prêmio e uma fala diferente dela não mudará o jogo.
"Se for assim, vamos pegar todo mundo aqui e dormir. Pra que existe jogo e dinâmica ainda? Se você pensa assim, todo mundo pode pegar suas coisinhas e esperar a final", rebateu Jordana.
Gabriela avisou à aliada que já estava nervosa por estar emparedada e a brasiliense estava piorando a situação, por isso ela iria sair do quarto. Assim que a jovem se retirou, Jordana falou para si mesma em voz alta que as pessoas não gostam de "escutar verdades" e tornou a criticar a atitude de elogiar um adversário no meio de uma dinâmica.

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