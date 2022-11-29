Capixabas serão intérpretes de escolas de samba do Rio de Janeiro em 2023

Os capixabas Kleber Simpatia e Danilo Cézar serão intérpretes de escolas do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Tem capixabas no Carnaval do Rio de Janeiro em 2023. Kleber Simpatia e Danilo Cézar são os novos intérpretes das escolas de samba Unidos da Ponte e Acadêmicos de Niterói, respectivamente, da série Ouro do carnaval carioca. As novas vozes vão levar um pouco do Espírito Santo para a Marquês de Sapucaí nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Escolhido pela Diretoria do Acadêmicos de Niterói para ser a voz oficial em 2023, Danilo fará sua estreia no carnaval do Rio. O capixaba de 34 anos coleciona diversos prêmios no carnaval de Vitória e é o mais novo intérprete oficial da Unidos de Jucutuquara. Sobre a oportunidade de cantar na Sapucaí, o músico diz que está preparado para fazer um desfile bonito no maior carnaval do mundo.

“A responsabilidade que eu sinto é de que estamos no palco do mundo se tratando de carnaval. Era o meu sonho estar no carnaval do Rio, não imaginava chegar lá. Vou levar um pouco da nossa ‘capixabice’ para o Rio de Janeiro. Espero fazer um grande desfile, pode ter certeza de que, da minha parte, vai ter muita voz para empurrar aquele povo na Marquês de Sapucaí”, frisou Danilo.

Danilo canta no Carnaval de Vitória desde 2010 e tem passagens pela Pega No Samba, Novo Império e Unidos da Piedade. "Eu fui o primeiro intérprete a ser chamado para compor a escola em 2023. A expectativa é a melhor possível, estamos levando o Espírito Santo para fora. A gente costuma trazer as pessoas do Rio para ajudar no nosso desfile e agora foi o inverso. Nós estamos indo”, ressaltou.

Com o enredo "O Carnaval da Vitória", o Acadêmicos de Niterói será a sexta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, no dia 17 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. A escola já anunciou o carnavalesco André Rodrigues e o Mestre de Bateria Demetrius em sua equipe, que será comandada pelo Presidente Hugo Junior.

Além da Acadêmicos de Niterói, a agremiação Unidos da Ponte, de São João de Meriti, também tem um capixaba no time. Trata-se de Kleber Simpatia, que será o intérprete oficial que conduzirá a escola no sábado, dia 18 de fevereiro, pela Série Ouro. A agremiação tem como enredo "Liberte Nosso Sagrado.”

“Eu estou botando o pé no chão quanto a expectativa, estou pensando na proporção que é o carnaval do Rio. Desfilar como intérprete de uma escola carioca sempre foi um sonho. Já cantei em quatro escolas do Espírito Santo e vejo que a cada troca de agremiação é preciso se adaptar”, conta Kleber, ressaltando que vai manter o compromisso com a Novo Império em 2023.