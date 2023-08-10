Capixaba causa revolta em influencer ao pedir dinheiro para prótese de silicone

Felipe Theodoro mostrou revolta após receber pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos Crédito: Instagram@theodoro

O influenciador Felipe Theodoro - que conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram - mostrou revolta nos stories das redes sociais após receber o pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos.

Moradora de Vitória, Rosiane mandou um e-mail para Theodoro pedindo apoio para realizar o sonho de fazer uma abdominoplastia e colocar protese de silicone. O valor investido seria cerca de 20 a 30 mil reais.

"Ela me mandou um e-mail dizendo, 'por favor não ignore meu pedido'. Quer fazer uma abdominoplastia e colocar prótese de silicone. Ela também diz que pediu a vários influenciadores e foi ignorada. Ela quer ficar gostosa, sequinha, zero gordura", ironizou Felipe, sem esconder sua indignação.

"Vou te falar uma coisa e acordar você para vida: sabe o que você pode fazer para realizar seu sonho? Você vai economizar seu dinheirinho. (...) Se você guardar R$ 50 ou R$ 20 todo mês, vai realizar seu sonho. Não é encher o saco pedindo para os outros fazer isso ou fazer aquilo, entendeu, meu amor?", disparou o rapaz.