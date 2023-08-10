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Deu B.O.

Capixaba causa revolta em influencer ao pedir dinheiro para prótese de silicone

Felipe Theodoro mostrou indignação nos stories das redes sociais após receber pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 15:20

Felipe Theodoro mostrou revolta após receber pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos
Felipe Theodoro mostrou revolta após receber pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos Crédito: Instagram@theodoro
O influenciador Felipe Theodoro - que conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram - mostrou revolta nos stories das redes sociais após receber o pedido de uma seguidora capixaba para ajudá-la a fazer procedimentos estéticos.
Moradora de Vitória, Rosiane mandou um e-mail para Theodoro pedindo apoio para realizar o sonho de fazer uma abdominoplastia e colocar protese de silicone. O valor investido seria cerca de 20 a 30 mil reais.
"Ela me mandou um e-mail dizendo, 'por favor não ignore meu pedido'. Quer fazer uma abdominoplastia e colocar prótese de silicone. Ela também diz que pediu a vários influenciadores e foi ignorada. Ela quer ficar gostosa, sequinha, zero gordura", ironizou Felipe, sem esconder sua indignação.
"Vou te falar uma coisa e acordar você para vida: sabe o que você pode fazer para realizar seu sonho? Você vai economizar seu dinheirinho. (...) Se você guardar R$ 50 ou R$ 20 todo mês, vai realizar seu sonho. Não é encher o saco pedindo para os outros fazer isso ou fazer aquilo, entendeu, meu amor?", disparou o rapaz.
"Não te ajudei com dinheiro, mas te ajudei para acordar para a vida, pode ser? Acho que agora a gente está numa boa, não é? Segue aí, que eu sigo aqui, beleza?", complementou, em tom de ironia.

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