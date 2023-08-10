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Cantora Rihanna dá à luz uma menina, diz site

Segundo fonte do portal Media Take Out, menina seria muito parecida com a artista e teria olhos claros. Ambos passam bem e já estão em casa, em Los Angeles
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 12:51

Nasceu a filha de Rihanna, 35, e do rapper A$AP Rocky, 34. Segundo o site Media Take Out, a cantora e a bebê passam bem e repousam na mansão da família localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Rihanna retorna aos palcos para show do intervalo do Super Bowl 2023 e canta hits como
De acordo com site, Rihanna e filha passam bem e já estão em casa Crédito: Instagram/@nfl
Segundo uma fonte do portal, a menina seria muito parecida com Rihanna e teria olhos claros. Ambos já são pais de RZA, um menino que nasceu em maio de 2022.
A gravidez do segundo filho foi divulgada pela artista no Super Bowl, em fevereiro deste ano, no intervalo da disputa pelo título da temporada entre os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs.
Embora não tenha feito o anúncio oficialmente antes da apresentação, a cantora deixou evidente que estava grávida do segundo filho, tanto pela escolha do figurino quanto pelo gestual de levar a mão à barriga algumas vezes durante o show. Minutos depois da performance, porta-vozes da cantora confirmaram que ela esperava um bebê.

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