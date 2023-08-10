Cantora Rihanna dá à luz uma menina, diz site

Nasceu a filha de Rihanna, 35, e do rapper A$AP Rocky, 34. Segundo o site Media Take Out, a cantora e a bebê passam bem e repousam na mansão da família localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com site, Rihanna e filha passam bem e já estão em casa Crédito: Instagram/@nfl

Segundo uma fonte do portal, a menina seria muito parecida com Rihanna e teria olhos claros. Ambos já são pais de RZA, um menino que nasceu em maio de 2022.

A gravidez do segundo filho foi divulgada pela artista no Super Bowl, em fevereiro deste ano, no intervalo da disputa pelo título da temporada entre os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs.