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A$AP Rocky e Rihanna casados? Nova música sugere que sim

Letra de 'Riot (Rowdy Pipen)' fala sobre 'esposa'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:12

A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA
A$AP Rocky divulga novas fotos e vídeos com Rihanna e o filho RZA Crédito: Reprodução/Instagram/@asaprocky
A$AP Rocky lançou a música "Riot (Rowdy Pipe'n)", nesta quinta-feira (20), sua primeira faixa desde o lançamento de "Same Problems". Namorado e pai dos filhos de Rihanna, o rapper sugere, em um dos versos, que o casamento entre os dois já teria acontecido.
"Minha esposa é erótica", diz o verso. Já em outro, Rocky canta: "Demos um passo adiante, querida, eu estou com um RiRi", usando o apelido da cantora para se referir a um anel ("ring" em inglês).
No Cannes Lions Festival de 2023, rumores de que o casamento já teria acontecido também circularam quando o rapper se referiu a Rihanna como sua esposa durante apresentação. "Gostaria de dedicar esta música à minha linda esposa", gritou ele do palco.
A$AP Rocky e Rihanna estão juntos desde 2020 e são pais de um menino, RZA. Em breve, a popstar dará à luz seu segundo filho.

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