Tony Bennett morre aos 96 anos em Nova York

Cantor Tony Bennet Crédito: Reuters/Folhapress

O cantor Tony Bennett morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos, nos EUA. O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como "I left my heart in San Francisco" teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra até Lady Gaga. Ele faria aniversário em apenas duas semanas.

A publicitária Sylvia Weiner confirmou a morte de Bennett à Associated Press, dizendo que ele morreu na cidade natal, Nova York. Não houve indicação de uma causa específica para a morte, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016.