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Luto na música

Tony Bennett morre aos 96 anos em Nova York

Causa não foi confirmada, mas ele foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. Em oito décadas de carreira, ele foi intérprete de clássicos do pop dos EUA e arrebatou o público em parcerias que foram de Frank Sinatra a Lady Gaga
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 10:44

Cantor Tony Bennet
Cantor Tony Bennet Crédito: Reuters/Folhapress
O cantor Tony Bennett morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos, nos EUA. O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como "I left my heart in San Francisco" teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra até Lady Gaga. Ele faria aniversário em apenas duas semanas.
A publicitária Sylvia Weiner confirmou a morte de Bennett à Associated Press, dizendo que ele morreu na cidade natal, Nova York. Não houve indicação de uma causa específica para a morte, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016.
O último dos grandes cantores de salão de meados do século 20, Bennett costumava dizer que a ambição ao longo da vida era criar "um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso". Ele lançou mais de 70 álbuns, trazendo 19 Grammys - todos menos dois depois que ele chegou aos 60 anos - e desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e outros artistas. Fonte: Associated Press.

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