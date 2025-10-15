Cantora Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:25
A cantora sertaneja Mari Fernandez, 24, oficializou a união com a influenciadora Júlia Ribeiro, 22, em uma cerimônia vespertina nesta terça-feira (14).
O cenário escolhido pelo casal foi a Fazenda Santa Bárbara, em São Paulo. Famosos como Lauana Prado, Gkay, Xand Avião, Manu Bahtidão, Mileide Mihaile e a ex-BBBs Larissa Tomásia, Larissa Santos e Eslovênia participaram do momento.
Nas redes sociais, foram compartilhados momentos especiais do casório. Mari Fernandez surpreendeu os convidados ao cantar uma música durante a entrada de Júlia.
Em outro trecho emocionante, as duas leram seus votos. "Desde o dia em que te conheci, sempre soube que você seria minha paz", falou Mari. "Sempre soube que seu jeito meigo e doce, sua voz mansa e sua timidez seriam a minha calmaria. Tudo isso é o que eu precisava para curar todas as coisas dentro de mim."
"Hoje, depois de tantas orações, depois de vencer o medo de assumir o nosso amor para o mundo, depois de ultrapassar todas as barreiras, nós estamos aqui. Finalmente, estou realizando o sonho de me casar com você e construir uma família", prosseguiu a cantora.
Cearense de 24 anos, Mari se tornou conhecida em 2021, na pandemia, ao viralizar no TikTok com canções como "Parada Louca" e "Comunicação Falhou", de seu primeiro CD.
Foi parar no ranking das músicas mais escutadas do país no Spotify e passou a investir em outros gêneros musicais como o piseiro.
"Atribuo o meu sucesso à minha versatilidade", falou em entrevista à Folha de S.Paulo. "Consegui me tornar relevante. Estou sempre gravando com pessoas do sertanejo, do funk, do pagode e do forró."
A cantora namora a influenciadora Júlia Ribeiro desde 2021. Júlia é pernambucana e dá dicas de moda, beleza e treinos em suas redes sociais.
