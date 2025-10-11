Lexa e Ricardo Vianna se casam no Rio; veja fotos do vestido

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 08:23
O casal escolheu realizar a união na Casa do Alto, uma mansão no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira.
Além de familiares dos noivos, amigos como Tati Machado e Bruno Monteiro, Bruna Griphao, Pocah, Marcello Melo Jr., Teo Teló e Gabi Luthai compareceram à cerimônia.
Lexa e Ricardo Vianna estão juntos desde outubro de 2023, e ficaram noivos em fevereiro de 2024, durante uma viagem para a Noruega. Em outubro do mesmo ano, eles anunciaram a gravidez. A primeira filha do casal, Sofia, morreu três dias após o nascimento.
