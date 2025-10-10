Editorias do Site
Billie Eilish tem braço puxado e cai em grade de proteção durante show em Miami

Artista não aparentou ter se machucado após episódio

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:50

Cantora Billie Eilish
A cantora Billie Eilish, que venceu sete prêmios Grammy, é conhecida por suas letras muitas vezes sombrias Crédito: REUTERS/Henry Nicholls

Tudo transcorria bem em um show de Billie Eilish com ingressos esgotados no Kaseya Center, em Miami, quando a cantora resolveu descer do palco para cumprimentar a multidão. Foi nesse momento que teve seu braço puxado com força e caiu sob a grade de proteção (assista abaixo).

Ao dar a mão aos fãs na grade, foi agarrada e chegou a sofrer uma queda para trás, mas se levantou rapidamente. Aparentemente, ela não se machucou. Já o homem acabou agredido por outras pessoas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de diferentes ângulos. Um dos seguranças empurra o homem contra a multidão após a agressão.

Billie não havia se manifestado sobre o episódio em suas redes sociais. Ela tem feito apresentações pelos Estados Unidos pela turnê "Hit Me Hard and Soft".

