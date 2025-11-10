Sustentabilidade

Campanha entre Gilberto Gil e TikTok promete plantar até 1 milhão de árvores

‘Manter de pé o que resta não basta: é hora de replantar’, diz cantor em ‘Refloresta Com Gil’

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:20

Gilberto Gil e a rede social TikTok se uniram na campanha "Refloresta Com Gil" Crédito: Daniela Toviansky/Globo

A rede social TikTok e o cantor Gilberto Gil anunciaram nesta segunda, 10, uma parceria em iniciativa de conscientização "sobre o reflorestamento e o impacto positivo de uma alimentação saudável no clima". A promessa é de que a cada vídeo postado para a campanha Refloresta Com Gil, seja plantada uma árvore.

Para participar, os usuários do TikTok devem publicar, até o dia 21 de novembro, vídeos na plataforma usando de fundo o áudio específico da iniciativa, com a voz de Gilberto e a base instrumental da música Refloresta, acompanhado pelas hashtags #COP30 #ReflorestacomGil #IngredientePrincipal #JuntosPeloClima e #climateaction. Também há um modelo de CapCut criado para a campanha.

Em Belém, no Pará - mesma cidade que atualmente acolhe a COP-30 - será promovida uma roda de conversa entre Gilberto Gil e influenciadores do Brasil e do exterior a respeito de arte, sustentabilidade e redes sociais. Segundo o TikTok, serão plantadas até 1 milhão de árvores "em diferentes biomas".

Refloresta Com Gil

Confira abaixo a mensagem lida por Gilberto Gil em campanha com o TikTok:

"Manter de pé o que resta não basta. É hora de replantar, de cuidar, de respeitar, de ressoar o cuidado com a Terra em todos os aspectos de nossa vida. Da forma como trabalhamos ao ingrediente principal que escolhemos levar à mesa.

Porque reflorestar é semear futuro para se alimentar bem. Está tudo conectado com a saúde do nosso planeta. Comece hoje o movimento em busca de uma Terra mais sã.

A cada vídeo postado com esse áudio, uma árvore será plantada para ajudar a reflorestar o planeta. Pelo clima, por você, por mim, pelos nossos e pelos outros: é hora de ser Refloresta."

Este vídeo pode te interessar