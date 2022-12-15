Famosos

Calça de Harry Styles rasga durante o segundo show em São Paulo

Cantor teve que tapar o buraco com uma bandeira LGBTQIAP+; situação embaraçosa aconteceu enquanto ele fazia a coreografia da música ‘Kiwi’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 08:05

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Harry Styles Crédito: Thenews2/Folhapress
O cantor Harry Styles fez o segundo show em São Paulo nesta terça-feira,13, e passou por uma situação inusitada. Durante a coreografia de Kiwi, música de seu álbum de estreia, seu macacão rasgou bem no meio das pernas - e na parte da frente.
Styles colocou as mãos na frente do buraco e correu para o fundo do palco. Sem tempo para a troca de figurino, o cantor improvisou: enrolou uma bandeira LGBTQIAP+ na cintura e tapou a região que poderia ficar exposta.
O cantor está em turnê internacional. Ele retorna ao palco do Allianz Parque (antigo Palestra Itália) nesta noite de quarta-feira, 14. Além da capital paulista, ele tocou no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Veja Também

Simony passa por nova internação para tratamento de câncer no intestino

Rafael Cardoso fala sobre boatos de traição no casamento: 'Ela me perdoou várias vezes'

Polícia investiga se Thiago Rodrigues caiu, brigou ou foi  espancado por bandidos

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

