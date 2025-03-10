Caio Castro revela por que saiu da Globo; veja o que ele disse

Ator explica decisão de não ter contrato fixo na Globo Crédito: Instagram/@caiocastro

Caio Castro revelou que optou por não renovar seu contrato fixo com a Globo porque queria mais liberdade para escolher seus trabalhos. O ator afirmou que estava cansado de aceitar papéis sem que pudesse opinar sobre eles.

"Fui contratado por sete anos e o restante fiquei como prestador de serviços, achei melhor. A principal parada é porque eu estava cansado de fazer coisas que eu não gostaria de fazer", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.

Castro explicou que, enquanto funcionário fixo, não tinha poder de escolha sobre os personagens que interpretava. Com o modelo de contratação por obra, ele passou a decidir quais projetos deseja aceitar.

"Sou contratado, fico um pouco de férias, os caras falam: 'tenho uma parada pra você fazer aqui, vou te dar o personagem'. Ninguém perguntava muito se eu queria, era contratado, funcionário", afirmou.

Apesar da mudança, o ator ressaltou que não tem mágoas da emissora e expressou gratidão pelas oportunidades que teve. Segundo ele, sua passagem pela Globo foi positiva e abriu portas em sua carreira.

"Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que eu tive, uniu muito bem a fome com a vontade de comer, fiz por onde, dei meu sangue, mas abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Não acho legal a galera que sai e critica. Foi legal para cacete [trabalhar na Globo], mudou a vida de um monte de gente, inclusive a minha e da minha família. Tenho muito respeito pelos caras e sai de portas abertas", disse.