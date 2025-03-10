Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Globo

Caio Castro revela por que saiu da Globo; veja o que ele disse

Ator explica decisão de não ter contrato fixo e diz que trabalhar na emissora mudou sua vida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:41

Ator explica decisão de não ter contrato fixo na Globo
Ator explica decisão de não ter contrato fixo na Globo Crédito: Instagram/@caiocastro
Caio Castro revelou que optou por não renovar seu contrato fixo com a Globo porque queria mais liberdade para escolher seus trabalhos. O ator afirmou que estava cansado de aceitar papéis sem que pudesse opinar sobre eles.
"Fui contratado por sete anos e o restante fiquei como prestador de serviços, achei melhor. A principal parada é porque eu estava cansado de fazer coisas que eu não gostaria de fazer", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.
Castro explicou que, enquanto funcionário fixo, não tinha poder de escolha sobre os personagens que interpretava. Com o modelo de contratação por obra, ele passou a decidir quais projetos deseja aceitar.
"Sou contratado, fico um pouco de férias, os caras falam: 'tenho uma parada pra você fazer aqui, vou te dar o personagem'. Ninguém perguntava muito se eu queria, era contratado, funcionário", afirmou.
Apesar da mudança, o ator ressaltou que não tem mágoas da emissora e expressou gratidão pelas oportunidades que teve. Segundo ele, sua passagem pela Globo foi positiva e abriu portas em sua carreira.
"Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que eu tive, uniu muito bem a fome com a vontade de comer, fiz por onde, dei meu sangue, mas abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Não acho legal a galera que sai e critica. Foi legal para cacete [trabalhar na Globo], mudou a vida de um monte de gente, inclusive a minha e da minha família. Tenho muito respeito pelos caras e sai de portas abertas", disse.
O último trabalho de Caio Castro na emissora foi na novela Todas as Flores (2022). Desde então, ele revelou que recebeu novos convites, mas tem priorizado sua dedicação ao automobilismo. "Não consigo fazer as duas [profissões] com alta performance".

Veja Também

Roberta Miranda diz ter sido estuprada quando era jovem

'Vale Tudo': conheça o requintado e intrigante mundo dos Roitman

Após comentário de Cleo sobre Fiuk no 'Domingão', Luciano Huck brinca: 'Terapia em família'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caio Castro Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados