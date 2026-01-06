Bruno Mars diz que seu novo álbum está pronto quase dez anos depois do último disco

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:06
Bruno Mars confirmou que concluiu seu novo álbum, o que encerra um hiato de nove anos desde o último lançamento solo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) em uma publicação sucinta no X, na qual o cantor escreveu apenas: "Meu álbum está pronto".
Rumores sobre um novo trabalho de estúdio circulavam havia algum tempo, mas esta é a primeira confirmação oficial feita pelo próprio músico. O terceiro e último álbum de Mars, "24K Magic", chegou ao público em 2016. Entre as canções, estavam "That's What I Like" e "Finesse".
