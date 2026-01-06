Editorias do Site
Bruno Mars diz que seu novo álbum está pronto quase dez anos depois do último disco

Cantor fez um anúncio sucinto em sua conta no X. Seu último trabalho, '24K Magic', foi lançado em 2016

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:06

Bruno Mars fez show aclamado no Estádio do Morumbis em São Paulo
Bruno Mars  Crédito: Daniel Ramos

Bruno Mars confirmou que concluiu seu novo álbum, o que encerra um hiato de nove anos desde o último lançamento solo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) em uma publicação sucinta no X, na qual o cantor escreveu apenas: "Meu álbum está pronto".

Rumores sobre um novo trabalho de estúdio circulavam havia algum tempo, mas esta é a primeira confirmação oficial feita pelo próprio músico. O terceiro e último álbum de Mars, "24K Magic", chegou ao público em 2016. Entre as canções, estavam "That's What I Like" e "Finesse".

