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Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha

Em meio a rumores de um romance, o suposto casal prestigiou a coleção na primeira fileira, ao lado do marido de Sasha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:19

Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha em São Paulo
Bruna Marquezine em desfile em São Paulo Crédito: Reprodução/Twitter
Bruna Marquezine e João Guilherme assistiram juntos ao desfile de lançamento da Mondepars, marca de Sasha, que aconteceu nesta segunda-feira (10) em São Paulo. Em meio a rumores de um romance, o suposto casal prestigiou a coleção da filha de Xuxa na primeira fileira, ao lado de João Lucas, marido da empresária.
Sasha, fundadora e diretora criativa, lançou sua marca após dois anos de pesquisas. O nome, Mondepars, é a junção de "mundo" em francês e pars, "fazer parte" em latim. Além dos atores, Xuxa, Rita Carreira, Malu Borges, Gkay e mais famosos também prestigiaram o evento.
Marquezine e João Guilherme não assumiram publicamente o relacionamento, mas foram vistos juntos em eventos desde janeiro, como no pré-Carnaval 2025 e em reuniões de amigos.

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