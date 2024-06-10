Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha

Bruna Marquezine em desfile em São Paulo Crédito: Reprodução/Twitter

Bruna Marquezine e João Guilherme assistiram juntos ao desfile de lançamento da Mondepars, marca de Sasha, que aconteceu nesta segunda-feira (10) em São Paulo. Em meio a rumores de um romance, o suposto casal prestigiou a coleção da filha de Xuxa na primeira fileira, ao lado de João Lucas, marido da empresária.

Sasha, fundadora e diretora criativa, lançou sua marca após dois anos de pesquisas. O nome, Mondepars, é a junção de "mundo" em francês e pars, "fazer parte" em latim. Além dos atores, Xuxa, Rita Carreira, Malu Borges, Gkay e mais famosos também prestigiaram o evento.