Britney Spears vai a um bar pela primeira vez na vida

Britney Spears Crédito: Reuters/Folhapress

Britney Spears, 40, revelou que entrou em um bar pela primeira vez nesta quinta-feira (28). Ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram sentada no bar bebendo um coquetel com sua assistente Victoria Asher.

"Esta é a minha primeira vez em um bar. Primeira vez. Eu me sinto tão chique e tão sofisticada", disse Spears, que usava grandes óculos escuros e sua gargantilha, para a câmera. Victoria acrescentou quando Spears virou a câmera para ela: "Estamos tomando uma bebida."

A cantora legendou sarcasticamente os vídeos. "Que bom que eles tiraram meus direitos por 13 anos [tutela do pai] para tomar um coquetel. Estou muito grata a todos vocês."

Ao longo dos anos, a equipe e a família de Spears foram inflexíveis em manter a cantora longe do álcool. Em 2018, a Page Six informou que sua equipe havia proibido o consumo de álcool nos bastidores enquanto ela estava em turnê. Uma cláusula em sua tutela também dizia que ela não podia beber.