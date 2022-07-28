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Anitta anuncia perfume íntimo: "Cheiroso para o resto da vida"

Cosmético virá com desenho na embalagem e pretende render R$ 40 milhões. A unidade do produto custará entre R$ 70 e R$ 100
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 14:47

A cantora Anitta (29) anunciou em seu Twitter na manhã desta quinta-feira (28) que irá comercializar um perfume íntimo no Brasil. A decisão de vender o produto surgiu, segundo a artista, devido à polêmica de sua tatuagem feita no ânus, em fevereiro de 2021.
Anitta lança colônia para região íntima
Anitta lança colônia para região íntima Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram
"Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu 'polemicú'. Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todo. A pepeca de milhões, o piu piu de milhões, as bolas de milhões, o 'polemicú' de milhões. Cheiroso para o resto da vida", escreveu ela, que ainda se recupera após sua cirurgia de endometriose.
Ela ainda falou que a duração do perfume não é literalmente "para sempre", mas que a fragrância irá permanecer pelo tempo de proteção. "Óbvio, mas você vai amar tanto que vai usar que nem desodorante, então é para sempre."
Anitta disse que o produto vem sendo idealizado em parceria com a farmacêutica Cimed, em Pouso Alegre, e compartilhou o perfil oficial do perfume no Twitter, chamado Puzzy By Anitta. Na página, é informado que o perfume custará entre R$ 70 e R$ 100.
O tuíte do anúncio já ultrapassou 20 mil curtidas. Em seguida, ela revelou para uma seguidora que o desenho de sua polêmica tatuagem virá na embalagem do perfume. "Vem dentro da embalagem para quem comprar ver", afirmou.
Segundo a assessoria de imprensa da artista, o perfume será uma colônia em spray e terá três fragrâncias diferentes, intituladas "Se Envolver", "Agátta" e "Preparada". Ainda de acordo com o comunicado, o lote inicial deve ter mais de um milhão de unidades, e a expectativa é vender R$ 40 milhões.

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