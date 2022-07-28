Anitta anuncia perfume íntimo: "Cheiroso para o resto da vida"

A cantora Anitta (29) anunciou em seu Twitter na manhã desta quinta-feira (28) que irá comercializar um perfume íntimo no Brasil. A decisão de vender o produto surgiu, segundo a artista, devido à polêmica de sua tatuagem feita no ânus, em fevereiro de 2021.

Anitta lança colônia para região íntima Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram

"Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu 'polemicú'. Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todo. A pepeca de milhões, o piu piu de milhões, as bolas de milhões, o 'polemicú' de milhões. Cheiroso para o resto da vida", escreveu ela, que ainda se recupera após sua cirurgia de endometriose.

Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu polemicú. Chegou a MINHA hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, as bola de milhões, o polemicú de milhões. Cheiroso pro resto da vida. — Anitta (@Anitta) July 28, 2022

Ela ainda falou que a duração do perfume não é literalmente "para sempre", mas que a fragrância irá permanecer pelo tempo de proteção. "Óbvio, mas você vai amar tanto que vai usar que nem desodorante, então é para sempre."

Anitta disse que o produto vem sendo idealizado em parceria com a farmacêutica Cimed, em Pouso Alegre, e compartilhou o perfil oficial do perfume no Twitter, chamado Puzzy By Anitta. Na página, é informado que o perfume custará entre R$ 70 e R$ 100.

Puzzy, o inovador perfume íntimo lançado em colaboração da Anitta com a CIMED, custará entre R$70-100, e estará disponível em farmácias pelo Brasil.



Com lote inicial de 500 mil unidades, a expectativa é de um faturamento de R$40 milhões. ? pic.twitter.com/TTCuO8oteh — Anitta Press (@AnittaPress) July 28, 2022

O tuíte do anúncio já ultrapassou 20 mil curtidas. Em seguida, ela revelou para uma seguidora que o desenho de sua polêmica tatuagem virá na embalagem do perfume. "Vem dentro da embalagem para quem comprar ver", afirmou.