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Britney Spears e Sam Asghari se separam após 14 meses de casamento, diz revista

A cantora e o modelo se conheceram nos bastidores de um videoclipe em 2016 e se casaram em junho de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:23

Britney Spears e Sam Asghari para a première de
Britney Spears e Sam Asghari para a première de "Once Upon a Time In Hollywood", em julho de 2019 Crédito: Shutterstock
O casamento de Britney Spears com o modelo Sam Asghari chegou ao fim, segundo fontes da revista norte-americana People. Eles estavam casados há 1 ano e dois meses.
Segundo o veículo, rumores sobre uma possível separação vinham circulando desde março, quando ele foi visto sem sua aliança. Na época, um representante de Asghari negou os boatos.
Agora, no entanto, a People afirma que "diversas fontes" confirmaram que o casal não está mais junto. Até o momento, nenhum dos dois confirmou a informação.
Britney e Asghari se conheceram em 2016, nos bastidores do videoclipe da música Slumber Party, do qual ele fez parte. Os dois se casaram em uma cerimônia na casa da cantora em Los Angeles, nos Estados Unidos, em junho de 2022.
O evento teve cerca de 60 convidados e contou com a presença de diversas celebridades, como Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton e Selena Gomez. Além disso, um ex-marido de Britney chegou a invadir o local para tentar falar com a artista, mas foi impedido pela polícia.
O modelo também foi uma figura importante na luta da cantora contra a tutela imposta pelo pai dela. Ele chegou a defendê-la publicamente sobre o assunto em algumas ocasiões.
Na última semana, o site Page Six revelou que Britney voltou a falar com os filhos Sean Preston, 17, e Jayden, 16, após mais de um ano distante. Os dois não compareceram ao casamento de cantora com Asghari.

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