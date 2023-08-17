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Música

Jão anuncia turnê pelo Brasil com show em SP; saiba como comprar ingressos

Cantor que acabou de lançar álbum 'Super' toca na cidade em janeiro, no Allianz Parque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:09

Show do cantor Jão no festival Rock in Rio, em 2022
Show do cantor Jão no festival Rock in Rio, em 2022 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Dias depois de lançar seu novo álbum, "Super", o cantor Jão anuncia turnê por vários palcos brasileiros em 2024 inclusive São Paulo, onde toca no Allianz Parque, no dia 20 de janeiro do ano que vem. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta, 17, ao meio-dia.
Na turnê, o cantor percorre os quatro elementos água, ar, terra e fogo representados pelos seus quatro discos, "Pirata" (2021), "Anti-Herói" (2019), "Lobos" (2018) e, agora, o álbum que dá nome à turnê.
Os ingressos, que serão vendidos pelo site Eventim, custam a partir de R$ 72, na cadeira inferior, R$ 135, na pista, R$ 150, na cadeira inferior e R$ 270, na pista premium. Todos esses valores são referentes à meia social, cuja entrada está condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.
Há também as opções Super Club A e B, que custam R$ 720 e incluem ingresso para o show no setor especial, credencial vip, entrada antecipada, ecobag, acesso antecipado à lojinha e poster da turnê.
Também é possível comprar uma experiência inferior, o Vip Package A e B, com ingressos para a pista premium, credencial vip, entrada antecipada e acesso antecipado à lojinha.
O cantor também fará shows em Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém e Manaus.

SERVIÇO

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