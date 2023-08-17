Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Manu Gavassi elogia atuação da amiga Bruna Marquezine em 'Besouro Azul'

Cantora disse que a brasileira é a verdadeira protagonista do novo longa de super-herói
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:16

Bruna Marquezini e Manu Gavassi
Bruna Marquezini e Manu Gavassi Crédito: Reprodução/Instagram/@manugavassi
A cantora Manu Gavassi fez um vídeo enaltecendo a atuação de Bruna Marquezine em "Besouro Azul". Em sua estreia em Hollywood, Marquezine vive Jenny Kord e estrela o longa ao lado de Xolo Maridueña. Em publicação nas redes sociais, Gavassi - que assistiu ao filme da DC nesta terça-feira (15) - começou dizendo que "Bruna mentiu para todos nós".
"Ou ela não entendeu que ela era dona e proprietária do filme. Vocês não tem noção ou eu fui desavisada, ou ela foi muito humilde, e a gente famoso que é 'cagado da cabeça', que sempre se diminui", disparou a ex-BBB. "Tô emocionada, ela não é protagonista, é 'protagonistaça'. A participação é do pequeno besouro. O azulzinho, mas a gente tá falando de show."
Além disso, a artista reforça que o filme é muito fofo, por ter a presença de uma família latina, "que toca no coração e faz chorar". No entanto, ela reforçou o quanto Bruna fez diferença para a produção. "Não é que a Bruna está chegando em Hollywood. Amiga, você está chutando a porta com os dois pés. Tem uma passagem do filme que eu gritei no cinema, não só eu, como um grande coro. Você não tem noção do que você fez, foi muito lindo", elogiou.
Por fim, ela encerrou: "Eu tô bem chocada, vão para o cinemas. Não é porque é minha amiga, mas deu uma sensação que a vida inteira a gente te preparou pra isso, Bruna, você matou a pau."
A amizade de Manu Gavassi e Bruna Marquezine ganhou força durante o BBB 20, quando a atriz fez dezenas de mutirões a favor da amiga.

Veja Também

Viúvo de Mc Katia desabafa sobre morte da cantora: 'Quero acreditar que iremos nos reencontrar'

Viola Davis publica homenagem à Léa Garcia

Irmã de Lexa, Wenny Isa será coroada madrinha da Boa Vista nesta sexta (18)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados