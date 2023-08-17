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Carnaval

Irmã de Lexa, Wenny Isa será coroada madrinha da Boa Vista nesta sexta (18)

Evento de coroação, que contará com apresentação de Milton Cunha, também promove escolha do samba-enredo da agremiação para 2024. Festa acontece na quadra da escola, em Cariacica
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 08:00

Wenny Isa será coroada Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista nesta sexta (18)
Wenny Isa será coroada Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista nesta sexta (18) Crédito: Instagram@wennyisa
E o ziriguidum vai comer solto lá pelos lados de Itaquari, em Cariacica. Nesta sexta (18), a partir das 21 horas, acontece a festa de coroação da nova Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista, Wenny Isa, irmã da cantora Lexa.
A noite - que contará com presença do carnavalesco e comentarista da Rede Globo, Milton Cunha, apresentando a artista à comunidade - também será palco da final do concurso que escolhe o samba-enredo para o desfile de 2024. O enredo foi definido: "Viana, Divinamente Brasileira", em homenagem ao município da Grande Vitória.

NOVA RAINHA

Mesmo aos 13 anos, Wenny Isa, que também é cantora, tem intimidade com o mundo do samba. Ela desfila há seis carnavais, tendo iniciado em escolas-mirins até assumir o posto de rainha de bateria na Unidos de Bangu, em 2021.
Neste ano, foi novamente rainha na Bangu e princesa da Império Serrano nos desfiles na Sapucaí. A adolescente recebeu o Prêmio Explosão de Melhor Rainha de Bateria da Série Ouro do carnaval carioca em 2023 por sua performance na agremiação da zona oeste do Rio de Janeiro.
Pensa que acabou? Claro que não... além de comandar as "bateras" da Boa Vista e Bangu, a sambista será musa da Portela nos desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2024. Haja fôlego!
Em tempo: Wenny, anunciada como rainha no ES em maio, assume o lugar de Thalita Zampirolli, que deixou o posto à frente da bateria Águia Furiosa em abril, após desentendimentos com a diretoria da agremiação

SAMBA-ENREDO

Em relação à escolha do "hino" da Independente de Boa Vista para 2024, quatro obras estão na finalíssima. As composições serão apresentadas para uma comissão julgadora que deve definir o campeão.
Só para lembrar: o samba-enredo escolhido também embalará a apresentação da Boa Vista no minidesfile marcado para a próxima semana, em uma área próxima ao Tancredão, Vitória.
Segundo informações repassadas a HZ pela diretoria da escola, Wenny Isa estará à frente da Bateria Águia Furiosa na ocasião.

COROAÇÃO DE WENNY ISA E ESCOLHA DO SAMBA-ENREDO 2024 DA BOA VISTA

  • QUANDO: Sexta (18), a partir das 21h, na quadra da Independente de Boa Vista. R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica
  • PARTICIPAÇÕES: A noite também contará com presença de Milton Cunha, Emerson Xumbrega, bateria Águia Furiosa, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira
  • INGRESSOS: Antecipados, R$ 5, na hora, R$ 10, comercializados na bilheteria da quadra. Os convites antecipados estão à venda na Loja da Boa Vista e na Farmácia Rede Farmes, ambas localizadas na Rua Muniz Freire, em Itaquari

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