Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Diretor é proibido de fazer filmes por 5 anos e condenado à prisão

Saeed Roustayi foi condenado a seis meses de prisão após exibir a produção "Os Irmãos de Leila" no Festival de Cannes no ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:42

Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Shutterstock
O diretor iraniano Saeed Roustayi, 34, foi condenado a seis meses de prisão e proibido de fazer filmes durante cinco anos após exibir a produção "Os Irmãos de Leila" no Festival de Cannes no ano passado.
O cineasta e o produtor Javad Noruzbegi foram condenados pelo tribunal de Teerã, que afirmou que os dois contribuíram "para a propaganda da oposição contra o sistema islâmico" no Irã, segundo informações do site iraniano Etemad e divulgadas na revista Variety.
O filme de quase três horas narra a história de uma família em situação de extrema pobreza, que vive no período de uma grave crise econômica no Irã. Com o cunho social, o longa-metragem foi proibido no país desde o lançamento no ano passado. Segundo as autoridades, a produção descumpriu "as regras ao participar sem autorização em Cannes e depois em Munique".
Como parte da pena, os dois serão obrigados a fazer um curso de cinema, onde irão preservar os interesses nacionais e éticos, segundo informações da AFP.
Eles cumprirão cerca de nove dias de prisão, enquanto o restante da sentença será suspenso por cinco anos. Os dois têm 20 dias para recorrer diante da decisão.
O diretor esteve recentemente na França para presidir o júri do Festival Nouvelles Vagues em Biarritz. O festival reagiu rapidamente à notícia da sentença do cineasta iraniano. "Nós, do Nouvelles Vagues, o Festival Internacional de Cinema de Biarritz, ficamos em choque quando descobrimos que o diretor Saeed Roustayi foi condenado a seis meses de prisão -e proibido de fazer outro filme por cinco anos- por espalhar propaganda antirregime. Seu único crime é ser um cineasta de espírito livre."

Veja Também

Coldplay é processado pelo ex-gerente de carreira da banda, Dave Holmes

Manu Gavassi elogia atuação da amiga Bruna Marquezine em 'Besouro Azul'

Viúvo de Mc Katia desabafa sobre morte da cantora: 'Quero acreditar que iremos nos reencontrar'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados