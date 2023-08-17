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Coldplay é processado pelo ex-gerente de carreira da banda, Dave Holmes

Documentação foi submetida essa semana no Reino Unido e corre em sigilo na corte, mas cita os quatro membros do grupo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:30

Chris Martin, vocalista do Coldplay, durante show da banda em SP.
Chris Martin, vocalista do Coldplay, durante show da banda em SP. Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O Coldplay está sendo processado pelo ex-gerente da banda, Dave Holmes. De acordo com a revista Variety, a documentação legal foi submetida à corte britânica esta semana e cita os quatro membros do grupo --Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. O processo no momento corre em sigilo na Justiça e não tem queixa tornada pública.
Holmes deixou de trabalhar com a banda há um ano, mas gerenciava a carreira do grupo praticamente desde o seu início, há 22 anos. O Coldplay no momento é administrado pelo trio formado por Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, que colaborou com Holmes por décadas.
O processo acontece dois anos depois dos quatro membros da banda renovarem seu acordo com as suas gravadoras, a britânica Parlophone e a americana Atlantic. No mesmo período, eles também assinaram novo contrato com a agência Wasserman, pouco antes de lançarem o mais novo álbum, "Music of the Spheres".
O Coldplay também tocou no Brasil recentemente, em uma série de shows para divulgar o disco. O grupo se apresentou 11 vezes no país, viajando para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

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