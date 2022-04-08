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Internet curiosa

Britney Spears chama Sam Asghari de marido e aumenta rumores de casamento

Fãs questionam porque cantora chamou dançarino de marido pela 2ª vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:50

Britney Spears e Sam Asghari
Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Instagram/@samasghari
A cantora Britney Spears, 40, despertou novamente a curiosidade de seus fãs sobre sua relação com o dançarino Sam Asghari, 28. A princesa do pop deu a entender na legenda de uma publicação que já teria se casado com o modelo, por chamá-lo pela segunda vez de "marido".
Britney compartilhou algumas fotos de uma viagem romântica com Asghari, e escreveu na legenda: "Mathew [Rosengart], meu advogado, foi tão gentil em me apresentar alguns dos lugares mais mágicos que já estive na minha vida! Confie em mim, eu conheço a beleza de onde estou e é muito apreciada... então aqui estou eu tirando fotos do meu marido!", começou.
"Eu tenho que fazer letras grandes porque o que minha irmã sempre fez na grama dela... De qualquer forma, é tão bom estar em um resort onde não há paparazzi... pela primeira vez na minha vida... eu posso realmente ser aquela garota que pode falar com os outros sobre como eu vou me casar... no meio dos jantares!", continuou ela, agradecendo pela privacidade.
"Aceitação e liberdade são meus fatores-chave na minha vida no momento e também amar esse homem gostoso que tanto amo!", completou a artista. A publicação já tem cerca de 385 mil curtidas, e nos comentários fãs e internautas parabenizaram Britney e questionaram sobre o casamento.
"Noivaney?", escreveu um. "Talvez você esteja grávida!", disse outra. "Marido? Porque você continua dizendo isso?", questionou um terceiro. Esta não é a primeira vez que a cantora chama o dançarino de marido e desperta a curiosidade dos fãs.
No início da semana, a artista fez um desabafo sobre os momentos difíceis dos 13 anos em que esteve sob a tutela do pai, Jamie Spears, 69, e chamou Asghari de marido. Juntos há mais de quatro anos, o casal ficou noivo em setembro do ano passado, poucas semanas antes do fim da tutela a qual a cantora era submetida. O casamento, no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente.

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