Britney Spears afirma que nunca mais vai se apresentar nos Estados Unidos

Cantora alega 'motivos delicados', sem especificar quais, mas diz que talvez suba ao palco com seu filho em outros países

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:04

Britney Spears afirma que nunca mais vai se apresentar nos Estados Unidos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Britney Spears disse que nunca mais se apresentará nos Estados Unidos, mas que poderá em breve estar no palco com seu filho em outros países. Em uma publicação em seu Instagram na noite desta quinta, a cantora afirmou que os fãs americanos não a verão mais em cena "por motivos extremamente delicados".

A cantora de "Baby One More Time" não entrou em detalhes sobre os motivos, mas deu aos fãs uma réstia de esperança de que possam vê-la novamente nos palcos. "Espero estar sentada em um banquinho com uma rosa vermelha no cabelo, presa em um coque, me apresentando com meu filho... no Reino Unido e na Austrália muito em breve", escreveu ela.

Seu filho, Jayden Federline, já compartilhou algumas de suas músicas no Instagram. Embora ele ainda não tenha alcançado sucesso comercial, Spears disse que "ele é uma grande estrela e me sinto muito honrada por estar em sua presença!!!"

Nenhuma data foi anunciada para uma possível apresentação de mãe e filho. A última aparição pública de Spears foi em outubro de 2018, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Uma série de shows no Park MGM, em Las Vegas, foi anunciada para 2019, mas a rainha do pop desistiu antes do início dos shows.

Após ser liberada da tutela de seu pai em 2021, Spears insinuou, em uma postagem nas redes sociais, que talvez nunca mais se apresentasse ao vivo. Desde seu último show, a cantora lançou uma autobiografia, "The Woman in Me", em 2023, e colaborou com Elton John em "Hold Me Closer", de 2022, e com will.i.am em "Mind Your Business", de 2023."

