Ator de 'Friends' diz que vai se candidatar à prefeitura de NY e chama Mamdani de idiota'

O ator de perfil conservador é abertamente contrário ao mandato do atual prefeito Zohran Mamdani

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:12

Michael Rapaport, de 'Friends', é crítico do prefeito de Nova York Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

O ator Michael Rapaport, de 55 anos, conhecido pelos trabalhos nas séries Friends e Atypical, revelou que vai se candidatar ao cargo de prefeito da cidade Nova York nas eleições de 2029.

Rapaport, de perfil conservador, é abertamente contrário ao mandato do atual prefeito Zohran Mamdani, que acaba de assumir o posto.

"Vocês têm o idiota do Zohran agora, mas não se preocupem, o prefeito Rapaport estará aqui", disse ele em vídeo postado nas redes sociais. "Minha campanha será baseada no princípio de que nada será gratuito. Farei o possível para tornar Nova York acessível, mas vocês não terão nada de graça", acrescentou.

Em Friends, Rapaport atuou como um convidado especial em vários episódios, vivendo o papel do policial Gary, namorado de Phoebe (Lisa Kudrow). Já em Atypical, da Netflix, interpretou Doug Gardner, pai dos protagonistas Sam (Keir Gilchrist) e Casey (Jack Haven).

