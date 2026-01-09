Ator de 'Friends' diz que vai se candidatar à prefeitura de NY e chama Mamdani de idiota'

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:12
O ator Michael Rapaport, de 55 anos, conhecido pelos trabalhos nas séries Friends e Atypical, revelou que vai se candidatar ao cargo de prefeito da cidade Nova York nas eleições de 2029.
Rapaport, de perfil conservador, é abertamente contrário ao mandato do atual prefeito Zohran Mamdani, que acaba de assumir o posto.
"Vocês têm o idiota do Zohran agora, mas não se preocupem, o prefeito Rapaport estará aqui", disse ele em vídeo postado nas redes sociais. "Minha campanha será baseada no princípio de que nada será gratuito. Farei o possível para tornar Nova York acessível, mas vocês não terão nada de graça", acrescentou.
Em Friends, Rapaport atuou como um convidado especial em vários episódios, vivendo o papel do policial Gary, namorado de Phoebe (Lisa Kudrow). Já em Atypical, da Netflix, interpretou Doug Gardner, pai dos protagonistas Sam (Keir Gilchrist) e Casey (Jack Haven).
