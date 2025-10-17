Editorias do Site
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos

Atriz francesa estaria hospitalizada há três semanas com uma doença séria, segundo a imprensa internacional

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:13

Brigitte Bardot foi internada em estado grave em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França
Brigitte Bardot foi internada em estado grave em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França Crédito: Reprodução/Instagram/@brigittebardotpage

A atriz francesa Brigitte Bardot está internada em estado grave em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França. Aos 91 anos, a artista estaria hospitalizada há cerca de três semanas em razão de uma "doença séria", segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 17.

De acordo com o Figaro, citando a imprensa regional, como Nice-Matin e La Dépêche du Midi, Bardot foi levada ao hospital após passar mal em sua casa, em Saint-Tropez. A atriz teria passado por uma cirurgia e segue sob observação médica.

Não houve, ainda, um comunicado oficial sobre o estado de saúde de Bardot.

Essa não é a primeira vez que a atriz enfrenta problemas de saúde recentes. Em julho de 2023, ela chegou a receber atendimento médico em casa após sofrer dificuldades respiratórias em meio a uma onda de calor no sul da França.

Carreira de sucesso

Brigitte Bardot consolidou uma carreira repleta de sucessos e até hoje é considerada um ícone do cinema francês. Apesar de sua última passagem pelo set ter sido há 50 anos, a atriz mantém um legado de talento que inspira novos atores.

Depois de se afastar do cinema, Bardot se dedicou às causas dos direitos dos animais. Ela criou a Fondation Brigitte Bardot em 1986 para apoiar este trabalho, financiando seu lançamento com a venda de joias e outros objetos pessoais.

A artista se mantém reclusa dos holofotes e tem raras aparições nas redes sociais.

