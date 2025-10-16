Jennifer Aniston explica decisão de não adotar uma criança: 'Queria meu DNA'

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:29
Jennifer Aniston, 52, voltou a falar sobre maternidade e, em entrevista recente, revelou o motivo de não ter buscado a adoção de uma criança após diversas tentativas de engravidar ao longo de duas décadas.
"Queria o meu próprio DNA em uma pessoinha. É a única opção; egoísta ou não 'seja lá o que isso for considerado' era o que eu queria."
Intérprete de Rachel, da badalada série "Friends", Jennifer contou ter passado por diversos e dolorosos tratamentos de fertilização in vitro (FIV) e esclareceu que está em paz após os anos de tentativas frustradas: "É muito tranquilo. Chega um ponto em que foge completamente do seu controle. Não há mais nada que você possa fazer."
A artista, que já foi casada com Brad Pitt e Justin Theroux, afirmou que, em alguns momentos, "simplesmente não fazia parte dos planos" ter filhos.
Ela relembrou ainda o momento difícil em que os médicos a informaram que não havia mais nada a ser feito e lamentou a "falsa narrativa" de que teria escolhido não ser mãe por priorizar o trabalho: "As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família. Não saía por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém."
Ela continuou lamentando as críticas: "Chega a um ponto em que você não consegue mais ignorar essa narrativa de que eu não quis ter um bebê ou uma família porque sou egoísta, porque trabalho demais. Isso me afeta sou apenas um ser humano. Todos somos. Por isso pensei: Quer saber? Dane-se", disse em entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shepard e Monica Padman.
Atualmente, Aniston é a estrela de The Morning Show, série da Apple TV+ que tem novos episódios da quarta temporada lançados às quartas-feiras.
