Famosos

Jennifer Aniston explica decisão de não adotar uma criança: 'Queria meu DNA'

Atriz lembra ter passado por diversos tratamentos de fertilização in vitro ao longo de duas décadas

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:29

Jennifer Aniston foi casada com Brad Pitt e Justin Theroux Crédito: Jamie Mccarthy/Getty/AFP

Jennifer Aniston, 52, voltou a falar sobre maternidade e, em entrevista recente, revelou o motivo de não ter buscado a adoção de uma criança após diversas tentativas de engravidar ao longo de duas décadas.

"Queria o meu próprio DNA em uma pessoinha. É a única opção; egoísta ou não 'seja lá o que isso for considerado' era o que eu queria."

Intérprete de Rachel, da badalada série "Friends", Jennifer contou ter passado por diversos e dolorosos tratamentos de fertilização in vitro (FIV) e esclareceu que está em paz após os anos de tentativas frustradas: "É muito tranquilo. Chega um ponto em que foge completamente do seu controle. Não há mais nada que você possa fazer."

A artista, que já foi casada com Brad Pitt e Justin Theroux, afirmou que, em alguns momentos, "simplesmente não fazia parte dos planos" ter filhos.

Ela relembrou ainda o momento difícil em que os médicos a informaram que não havia mais nada a ser feito e lamentou a "falsa narrativa" de que teria escolhido não ser mãe por priorizar o trabalho: "As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família. Não saía por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém."

Ela continuou lamentando as críticas: "Chega a um ponto em que você não consegue mais ignorar  essa narrativa de que eu não quis ter um bebê ou uma família porque sou egoísta, porque trabalho demais. Isso me afeta  sou apenas um ser humano. Todos somos. Por isso pensei: Quer saber? Dane-se", disse em entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shepard e Monica Padman.

Atualmente, Aniston é a estrela de The Morning Show, série da Apple TV+ que tem novos episódios da quarta temporada lançados às quartas-feiras.

Este vídeo pode te interessar