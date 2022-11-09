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Soco na cara

Vini Büttel e Hadson Nery trocam socos em gravação de programa na Record

De acordo com informações, Hadson e Vini Buttel trocaram socos na cara e saíram de lá ensanguentados para a emergência da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 16:43

Vini Buttel e Hadson Nery
Vini Büttel e Hadson Nery brigaram em gravação de programa Crédito: Reprodução @vinibutter @hadsonnery_oficial
A gravação do programa ‘Celeiro da Justiça, na Record TV, terminou em confusão. Tudo porque o ex-A Fazenda Vini Büttel e o ex-BBB Hadson Nery se desentenderam e acabaram tendo uma briga feia na tarde desta quarta-feira (09).
A confusão aconteceu dentro do estúdio da emissora, enquanto gravavam o programa e onde alguns eliminados de ‘A Fazenda’ são chamados e julgados por personalidades da mídia. 
Segundo informações publicadas no Em OFF,  a confusão começou após uma dinâmica entre os convidados: Buttel e Lucas Santos foram os eliminados chamados e Hadson e Liziane Gutierrez foram os convidados para julgá-los. Em determinado momento da gravação, o ex-Power Couple se desentendeu com o ex-Carrossel e o agrediu. Na tentativa de apartar a confusão, Vini Buttel acabou atingido por Hadballa e revidou com um soco, que abriu o supercílio do ex-BBB.
De acordo com informações do Leo Dias, do Metrópoles, Hadson e Vini Buttel trocaram socos na cara e saíram de lá ensanguentados para a emergência da emissora.  Os famosos seguem em atendimento médico dentro da Record TV e depois devem seguir para uma delegacia prestar boletins de ocorrência por agressão.

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