Vini Büttel e Hadson Nery trocam socos em gravação de programa na Record

Vini Büttel e Hadson Nery brigaram em gravação de programa Crédito: Reprodução @vinibutter @hadsonnery_oficial

A gravação do programa ‘Celeiro da Justiça, na Record TV, terminou em confusão. Tudo porque o ex-A Fazenda Vini Büttel e o ex-BBB Hadson Nery se desentenderam e acabaram tendo uma briga feia na tarde desta quarta-feira (09).

A confusão aconteceu dentro do estúdio da emissora, enquanto gravavam o programa e onde alguns eliminados de ‘A Fazenda’ são chamados e julgados por personalidades da mídia.

Segundo informações publicadas no Em OFF, a confusão começou após uma dinâmica entre os convidados: Buttel e Lucas Santos foram os eliminados chamados e Hadson e Liziane Gutierrez foram os convidados para julgá-los. Em determinado momento da gravação, o ex-Power Couple se desentendeu com o ex-Carrossel e o agrediu. Na tentativa de apartar a confusão, Vini Buttel acabou atingido por Hadballa e revidou com um soco, que abriu o supercílio do ex-BBB.