Branco Mello, dos Titãs, está bem após cirurgia para retirar tumor, diz mulher

Branco Mello passou por cirurgia Crédito: Reprodução/ Instagram @brancomello

Branco Mello, dos Titãs, teve seu estado de saúde atualizado por sua mulher, Angela Figueiredo, após ter passado por uma cirurgia para remoção de um tumor em uma das amígdalas . Nas redes sociais, ela disse que o baixista e vocalista da banda de rock está bem.

"Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!" ela escreveu.

O músico de 62 anos anunciou em julho que passaria por uma nova cirurgia. O tumor estava em estágio inicial e foi detectado em um exame de rotina.

Mello foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor na borda da língua, também pequeno e inicial, em outubro de 2023. Ele havia recebido um diagnóstico de câncer na laringe e passado por tratamento cinco anos antes. Depois, em 2021, a doença foi novamente identificada e novos procedimentos foram realizados.

Mello está afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação, enquanto o resto dos Titãs vai continuar com a agenda de shows programada. Caio Góes vai assumir o baixo até a sua volta.

Turnê de reencontro

No ano passado, os Titãs fizeram sua turnê de reencontro com a formação clássica, junta pela primeira vez em 30 anos, desde a saída de Arnaldo Antunes. A reunião contou com sete dos oito integrantes da fase áurea do grupo, com exceção de Marcelo Fromer, morto em 2001. Nos shows após sua última cirurgia, Mello apareceu com uma voz mudada, mais rouca.

Ao lançar um novo disco de regravações em junho, o cantor comentou sobre sua nova voz. "Minha voz é forte. Ela é real. É a minha vida. Traz tudo que vivi desde que nasci, a minha história. Não sei até quando eu vou ter uma voz, mas me apego a essa que sobrou, porque gosto dela."