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Boninho celebra 26 anos de união com Ana Furtado

Diretor homenageou esposa em seu Instagram com um vídeo cheio de fotos do casal.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:51

Boninho e Ana Furtado celebram mais um ano de união
Boninho e Ana Furtado celebram mais um ano de união Crédito: Instagram/@aanafurtado e @jbboninho
O diretor de TV Boninho, 60, usou seu perfil do Instagram para se declarar à sua esposa, a apresentadora Ana Furtado, 48, nesta segunda-feira (21). Ele compartilhou um vídeo com algumas fotos do casal, e na legenda, celebrou os 26 anos de união.
"Hoje fazemos 26 anos que estamos juntos e 22 de casados. Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. A gente dança, treina e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração", começou.
"Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Adoro acordar ao lado dela e morro de saudades quando estou longe. Amo cada minuto de nossas vidas e faço planos para o nosso futuro. Vamos ficar juntos a vida toda, esse é o meu sonho, nosso destino", continuou Boninho.
"Ana meu amor, você é minha vida. Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração. Meu amor... Te amo", completou o diretor. Os dois casaram em 2000 e juntos são pais de Isabella de 14 anos.
Nos comentários da publicação, fãs e internautas exaltaram o casal. "Lindo de ver esse amor. Que vocês sejam ainda mais felizes. Amo vê-los juntos!", escreveu um. "Aquele casal que admiro o companheirismo", completou outra. "Será que encontrarei um amor assim? Felicidades! Vida longa a essa união inspiradora!", disse ainda uma terceira.
Além de Furtado, o diretor teve relacionamentos com Kátia D'Ávila, entre 1995 e 1998, e Narcisa Tamborindeguy, entre os anos de 1983 e 1986, que agora é uma das apresentadoras do programa Encrenca (RedeTV!).

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