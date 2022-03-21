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Intimidade

Maitê Proença revela detalhes sobre vida sexual com Adriana Calcanhoto

“Agora é bem mais legal, sim. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre”, afirmou a atriz para a revista Veja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2022 às 10:58

Maitê Proença revela detalhes sobre vida sexual com Adriana Calcanhoto
Maitê Proença revela detalhes sobre vida sexual com Adriana Calcanhoto Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Namorando desde o ano passado com a cantora Adriana Calcanhoto, Maitê Proença decidiu revelar detalhes sobre o relacionamento do casal. Em entrevista à revista Veja, a atriz de 64 anos disse que sua vida sexual está ainda “mais legal”.
“Agora é bem mais legal, sim. Antigamente, eu estava lá investigando, experimentando um pouco aqui e ali. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado”, afirmou. 
Maitê, que nunca havia anunciado uma relação com uma mulher, contou que recebeu mensagens de cunho preconceituoso nas redes sociais. Segundo ela, algumas pessoas disseram ter ficado "decepcionadas" com a notícia.
“Acho que neste momento as pessoas estão mais comedidas com relação ao preconceito, elas têm medo das consequências. Ainda assim, recebi mensagens nas redes do tipo "você me decepcionou ou isso é pecado. Ora, com homem não é pecado, mulher é?”, ressaltou.
Ainda para a revista, a atriz confessou que o segredo para firmar um relacionamento nessa etapa da vida é ter alguém que possa conversar. E frisou que, apesar de não esconder o namoro, prefere ser discreta em relação a intimidade.
“Depois de uma determinada fase da vida, você tem de ficar com pessoas com quem consiga conversar, para não ter de traduzir para o outro tudo o que percebe do mundo. Acho bonito ser discreta nesse mundo em que a vulgaridade corre solta em todos os meios. Eu me reservo ao direito de manter essas coisas na intimidade, de não ficar dando satisfação à sociedade, mas ao mesmo tempo também não escondo o que estou fazendo” completou.

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