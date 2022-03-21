Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle: 'Guardava para mim'

Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Recém-contratada pela Globo, a apresentadora Sabrina Sato, 41, foi ao ar com uma entrevista ao Fantástico neste domingo (20), e falou pela primeira vez sobre a crise que viveu em seu casamento com o ator Duda Nagle, 48, e comentou como conseguiu superá-la.

Sabrina contou que os dois decidiram procurar uma terapeuta para orientar o relacionamento, e que ela sugeriu que os dois reservassem um tempo para ficar juntos. "Ela [terapeuta] falou 'Sabrina, se você não reservar [um dia], não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado'", relembrou.

"'Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'", continuou a ex-BBB. Ela continuou dizendo que, aos poucos, os dois conseguiram criar esses momentos de conexão e proximidade.

"Precisamos encontrar um dia para a gente. Conversar mais, fazer aquelas DRs sabe? Conversar sobre o relacionamento. E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito para mim", explicou Sabrina.

Ela ainda afirmou que atualmente seu casamento está bem melhor. "Parece que eu estou começando a namorar agora. Parece que tudo está mais gostoso", completou a artista, que agora integra o elenco fixo de apresentadoras do programa Saia Justa (GNT).