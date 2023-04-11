Bombeiro da Eliana entra para plataforma de conteúdo adulto

Mais um famoso se rendeu à plataforma de conteúdo adulto para fazer uma grana extra. Trata-sede Yuri Bonotto, modelo que interpreta o bombeiro no "Programa Eliana" (SBT). Ele realizou um ensaio nu para preencher seu perfil na rede adulta.
Ao jornal Extra, Yuri disse que fatura alto com a plataforma uma vez que a nudez nunca foi tabu para ele. "Até mesmo quem não é sarado, não deveria ter problemas com a nudez. Desde que seja para um trabalho ou para se expressar artisticamente", disse ao jornal.
Adepto à prática de esportes desde mais novo, ele contou que os elogios servem para elevar a autoestima. Ao mesmo tempo, se frustra com a cobrança pelo belo corpo e os números. Yuri diz como lida com as críticas. "Já fiz terapia. Acho muito interessante, pois trabalho com imagem, ego e números. E isso frustra", conta.