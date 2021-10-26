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Surpresa

B.J. Novak, de 'The Office', tem foto estampando produtos no mundo inteiro

Ator descobriu que imagem estava em um domínio público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 15:13

O rosto do ator B.J. Novak, o Ryan da série
O rosto do ator B.J. Novak, o Ryan da série "The Office", estampa produtos em todo o mundo Crédito: Instagram/bjnovak
O ator e diretor B.J. Novak, 42, conhecido por interpretar Ryan na série de sucesso "The Office" (2005-2013), compartilhou uma descoberta em suas redes sociais: seu rosto está estampando os mais variados produtos pelo mundo inteiro, e não pelo seu trabalho na televisão.
Novak teve uma foto antiga sua colocada, por acidente, em um banco de imagens de domínio público, e com isso muitas pessoas utilizaram a imagem de maneira gratuita, sem pedir direito de uso, para estampar produtos diversos ao redor do mundo.
"Anos atrás, alguém, acidentalmente, colocou uma imagem minha em um site de domínio público, e agora, aparentemente, estou em produtos por todo o mundo, mas estou me divertindo muito para fazer algo a respeito disso", escreveu em seus Stories nesta terça-feira (26).
Dentre os produtos, o artista encontrou barbeadores sendo vendidos na China; uma pintura facial comercializada no Uruguai; capa de chuva em Los Angeles e até mesmo um perfume que é vendido na Suécia.
Recentemente, a BBC escolheu as 100 melhores séries de TV do século 21. Na lista, a versão americana de "The Office", da qual Novak faz parte, aparece na 39ª posição, enquanto a versão britânica, que foi ao ar entre 2001 e 2003, ocupa o 7º lugar.
Os cinco primeiros lugares da lista são ocupados, do primeiro colocado ao quinto, por: "A Escuta" (2002-2008), "Mad Men" (2007-2015), "Breaking Bad" (2008-2013), "Fleabag" (2016-2019) e "Game of Thrones" (2011-2019).

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