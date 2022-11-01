Billie Eilish e Jesse Rutherford são criticados por fantasias no Halloween

Billie Eilish e Jesse Rutherford Crédito: Reuters/Folhapress/ Fotoarena/Folhapress

A cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, foram criticados pela escolha de fantasias para o Halloween, comemorado na última segunda-feira, 31. Em uma foto publicada em um carrossel do Instagram nesta terça, 1º, o suposto casal apareceu vestido de bebê e idoso. Quando os boatos de um novo relacionamento passaram a surgir, uma parte dos fãs criticou a diferença de idade entre os dois.

Billie, atualmente, tem 20 anos e Jesse, 31. A cantora já é maior de idade, mas eles teriam se conhecido e dado início a uma amizade quando ela tinha entre 15 e 16 anos.

No Twitter, fãs comentaram sobre as fantasias. "Billie Eilish namorar um homem mais velho é nojento por si, mas o fato de eles terem se vestido como bebê e idoso ontem é a cereja do bolo", escreveu uma internauta.

billie eilish dating a man 6 years older than her older brother is gross in itself but the fact that they dressed up as a baby and an old man last night is just the icing on the cake fr — yekaterina petrovna zamolodchikova (@novopsi) October 31, 2022

Por outro lado, usuários da rede defenderam o possível casal. "A idade é apenas um número que prova que ambos são maiores de idade. Não vejo como isso afeta ninguém além deles. Tenho 21 anos e meu parceiro tem 35. Não faz diferença no nosso dia a dia", escreveu outra internauta.

Age is just a number proving they’re both of legal age I don’t see how it affects anyone other than them. I’m 21 and my partner is 35. It makes no difference to our day-to-day — Eleanor (@Eleanorbutler01) October 31, 2022