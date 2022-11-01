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Halloween

Billie Eilish e Jesse Rutherford são criticados por fantasias no Halloween

Suposto relacionamento não agradou parte dos fãs pela diferença de idade entre os dois
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 14:34

Billie Eilish e Jesse Rutherford foram fotografados se beijando
Billie Eilish e Jesse Rutherford Crédito: Reuters/Folhapress/ Fotoarena/Folhapress
A cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, foram criticados pela escolha de fantasias para o Halloween, comemorado na última segunda-feira, 31. Em uma foto publicada em um carrossel do Instagram nesta terça, 1º, o suposto casal apareceu vestido de bebê e idoso. Quando os boatos de um novo relacionamento passaram a surgir, uma parte dos fãs criticou a diferença de idade entre os dois.
Billie, atualmente, tem 20 anos e Jesse, 31. A cantora já é maior de idade, mas eles teriam se conhecido e dado início a uma amizade quando ela tinha entre 15 e 16 anos.
No Twitter, fãs comentaram sobre as fantasias. "Billie Eilish namorar um homem mais velho é nojento por si, mas o fato de eles terem se vestido como bebê e idoso ontem é a cereja do bolo", escreveu uma internauta.
Por outro lado, usuários da rede defenderam o possível casal. "A idade é apenas um número que prova que ambos são maiores de idade. Não vejo como isso afeta ninguém além deles. Tenho 21 anos e meu parceiro tem 35. Não faz diferença no nosso dia a dia", escreveu outra internauta.
Billie e Jesse não haviam se pronunciado sobre o relacionamento até o momento. Essa foi a primeira vez que a cantora publicou uma foto ao lado do vocalista após o início dos rumores de que os dois estariam juntos. Os boatos começaram no mês passado, quando eles apareceram de mãos dadas durante o Hollywood Horror Nights, um evento de Halloween. No final do mês, os artistas foram fotografados se beijando durante um passeio por Los Angeles.

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