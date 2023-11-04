Bianca Andrade fala pela 1ª vez após acidente com filho

Bianca Andrade falou sobre o acidente de carro que sofreu com o filho Cris Crédito: Instagram/@bianca

Bianca Andrade, 29, falou publicamente pela primeira vez na tarde de sexta (03), após o acidente de carro que sofreu com o filho Cris na madrugada de quinta (02).

A influenciadora usou o story do Instagram para confirmar que estão todos bem: "Todos nós estamos bem na medida do possível. Nosso motorista não precisou ficar internado, nosso bebê, graças a Deus, já recebeu alta e já está com o papai dele. Eu e nossa babá ainda estamos internadas, mas, não é nada grave, estamos sob observação".

Ela não precisará de nenhuma cirurgia em um primeiro momento. Andrade contou que o primeiro exame apontou fratura na área do pescoço, mas, em uma segunda ressonância, não havia fratura, apenas problemas não graves no ligamento.

Bianca relata que foi um acidente muito forte e que o carro sofreu perda total: "Foi um acidente muito forte. Estávamos na pista e uma carreta veio em cima da gente. Nosso motorista saiu da pista e bateu de frente com uma árvore".

Boca Rosa ainda deu atualizações sobre o estado de saúde do filho: "O Cris está apenas com um roxinho na cabeça porque ele bateu a cabeça na cadeirinha dele, e um roxinho na perna. Ele fez todos os exames e está perfeito".

Bianca Andrade sofreu um acidente de carro com o filho Cris, 2, na Rodovia Presidente Dutra.