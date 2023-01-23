Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retorno

Beyoncé volta aos palcos após 4 anos em show em Dubai com cachê milionário

Exigências aos convidados, muita pirotecnia e participação de Blue Ivy marcaram a apresentação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 08:59

Após quatro anos, Beyoncé voltou aos palcos na noite deste sábado, 21. A estrela se apresentou em um evento privado do resort de luxo Atlantis The Royal, em Dubai.
A performance foi feita para a inauguração do local e, além de contar com a participação de Blue Ivy, diversos nomes foram convidados, como: Kendall Jenner, Letitia Wright, Liam Payne, Ellen Pompeo, Rebel Wilson.
Os convidados foram obrigados a terem seus celulares confiscados, pois nenhuma foto ou vídeo da apresentação era permitida. Apesar de terem que colocar seus aparelhos em uma bolsa, alguns registros do evento circularam nas redes.

PARTICIPAÇÃO DE BLUE IVY

Beyoncé dividiu o palco com sua filha mais velha, Blue Ivy, durante a música Brown Skin Girl, da trilha sonora de O Rei Leão" (2019). Veja um trecho do momento:
Apesar da volta tão aguardada, a artista ainda não apresentou as músicas de seu álbum mais recente, o Reinassance, no show em Dubai. De acordo com o The Guardian, o setlist do show contou com 19 músicas, dentre elas, algumas clássicas como Beautiful Liar, Crazy in Love, Countdown, Naughty Girl e Drunk in Love.

PIROTECNIA

Apesar de não ter as últimas canções, o show foi repleto de efeitos visuais e pirotecnia. Além de muitos fogos de artifício, a performance contou com um show de águas.

TROCA DE LOOKS

Beyoncé usou três looks durante a noite. Segundo a Forbes, todos os figurinos são assinados pelo estilista libanês Nicolas Jebran e pelo Atelier Zuhra, de Dubai.

Veja Também

Shakira é homenageada por associação colombiana de cornos por 'traições' de Piqué

'Não consigo parar de ter pesadelo', diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski

Nanda Costa emociona web ao chorar morte do pai que a abandonou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Beyoncé
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados