Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Behati Prinsloo crê não ter havido 'contato físico' em traição de Adam Levine
Famosos

Behati Prinsloo crê não ter havido 'contato físico' em traição de Adam Levine

Segundo testemunhas ouvidas pela revista People, a modelo "ainda está chateada" com as atitudes do marido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 09:40

Adam Levine compartilhou um comunicado negando o caso, mas admitindo que
Adam Levine compartilhou um comunicado negando o caso, mas admitindo que "cruzou uma linha" Crédito: Lucas Tavares/Folhapress
Fontes próximas a Behati Prinsloo revelaram, nesta quarta-feira, 22, como ela está lidando com os rumores de traição de Adam Levine. Segundo testemunhas ouvidas pela revista People, a modelo "ainda está chateada" com as atitudes do marido, porém acredita que "não houve nenhum contato físico".
"Ela sente que eles estão casados e felizes e fica chocada ao descobrir o que estava acontecendo pelas costas dela. Ele [Adam] está desapontado consigo mesmo e chateado por ter machucado a família. É um alerta que o fez perceber que ele tem muito o que trabalhar", afirmou a fonte.
Nesta terça-feira, 20, Adam Levine compartilhou um comunicado negando o caso, mas admitindo que "cruzou uma linha" e que errou em flertar com mulheres que não fossem a sua esposa.
"Muito tem sido dito sobre mim nesse momento e eu quero esclarecer. Eu usei mal julgamento em falar com qualquer um além da minha mulher em qualquer forma de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei uma linha durante um período da minha vida que me arrependo", escreveu.
Em seguida, o cantor disse que conversou a sua família sobre o assunto: "Em alguns momentos, foi inapropriado. Eu já lidei com isso e estou tomando os passos necessários para consertar isso com a minha família".

Veja Também

Taís Araújo oferece moqueca capixaba para Viola Davis em jantar no Rio

Irmão de Zezé Di Camargo diz que mulher não deve usar roupa curta

Cayo Rodrigues, do 'Rio Shore', revela diagnóstico de câncer agressivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados