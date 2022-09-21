Cayo Rodrigues, do 'Rio Shore', revela diagnóstico de câncer agressivo

Cayo Rodrigues foi diagnosticado com câncer há três meses Crédito: Reprodução/Instagram/@realcayo

Cayo Rodrigues, da segunda temporada do reality Rio Shore, da MTV, revelou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), que foi diagnosticado com um câncer agressivo há três meses. Com o linfoma não Hodgkin, o cantor falou no Instagram sobre a doença e disse que está focado no tratamento.

"Pessoal, infelizmente fui diagnosticado com leucemia. Por essa razão, estou afastado das redes para focar no meu tratamento e, nesse vídeo, explico melhor o que está acontecendo. Conto com o carinho e a compreensão de todos vocês", escreveu Cayo .

No vídeo publicado, o artista de 28 anos contou mais detalhes sobre como descobriu o câncer. Nas palavras dele, a doença foi descoberta em junho deste ano após apresentar mal-estar com frequência - principalmente - quando terminava os shows.

“Hoje eu vou contar para vocês o que tem acontecido comigo durante esses últimos meses. Acho que a gente precisa conversar. Estou com um visual um pouco diferente, como vocês podem ver. Enfim, eu fui diagnosticado com leucemia, é uma LLA (Leucemia Linfóide Aguda Tipo T) e eu descobri isso no dia 25 de junho. Antes disso, eu estava me sentindo meio mal, saía do show e estava sem energia, eu sou um cara muito alegre e enérgico, mas estava sentindo algo diferente, falta de ar, uma dor nessa região do abdômen, na parte de cima, e eu descobri que estava com essa doença depois de ir em alguns médicos até a gente chegar nisso. E foi um baque a primeira notícia assim”, disse.