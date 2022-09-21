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Cayo Rodrigues, do 'Rio Shore', revela diagnóstico de câncer agressivo

Cayo foi diagnosticado com câncer há três meses. Nas redes sociais, o cantor falou sobre a doença e disse que está focado no tratamento

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:17

Cayo Rodrigues foi diagnosticado com câncer há três meses
Cayo Rodrigues foi diagnosticado com câncer há três meses Crédito: Reprodução/Instagram/@realcayo
Cayo Rodrigues, da segunda temporada do reality Rio Shore, da MTV, revelou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), que foi diagnosticado com um câncer agressivo há três meses. Com o linfoma não Hodgkin, o cantor falou no Instagram sobre a doença e disse que está focado no tratamento.
"Pessoal, infelizmente fui diagnosticado com leucemia. Por essa razão, estou afastado das redes para focar no meu tratamento e, nesse vídeo, explico melhor o que está acontecendo. Conto com o carinho e a compreensão de todos vocês", escreveu Cayo .
No vídeo publicado, o artista de 28 anos contou mais detalhes sobre como descobriu o câncer. Nas palavras dele, a doença foi descoberta em junho deste ano após apresentar mal-estar com frequência - principalmente - quando terminava os shows.
“Hoje eu vou contar para vocês o que tem acontecido comigo durante esses últimos meses. Acho que a gente precisa conversar. Estou com um visual um pouco diferente, como vocês podem ver. Enfim, eu fui diagnosticado com leucemia, é uma LLA (Leucemia Linfóide Aguda Tipo T) e eu descobri isso no dia 25 de junho. Antes disso, eu estava me sentindo meio mal, saía do show e estava sem energia, eu sou um cara muito alegre e enérgico, mas estava sentindo algo diferente, falta de ar, uma dor nessa região do abdômen, na parte de cima, e eu descobri que estava com essa doença depois de ir em alguns médicos até a gente chegar nisso. E foi um baque a primeira notícia assim”, disse.
Cayo ainda fez um apelo aos seguidores para que sejam doadores de sangue e medula óssea. “Mas, graças a Deus, e com apoio dos meus amigos, da minha família, eu consegui digerir isso e hoje estou com um sorriso no rosto enfrentando, superando e acreditando. E agora eu quero fazer um pedido para você muito importante: se você tem mais de 18 anos, seja doador de sangue e de medula óssea", acrescentou.

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